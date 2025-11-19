Ahmed Attaf partage ses points de vue sur les relations franco-marocaines, le Sahara occidental et la situation à Gaza et au Mali

Découvrez les récentes déclarations du ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, sur divers dossiers diplomatiques.
De la reprise du dialogue avec la France à la situation au Mali, en passant par le gazoduc transsaharien et les relations avec le Niger, plongez au cœur de la diplomatie algérienne.
Relations franco-algériennes : un dialogue indépendant des affaires individuelles
Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a récemment abordé les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il a souligné qu’un processus de contacts est en cours entre les deux nations, indépendamment de toute affaire individuelle, comme celle de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.
Ce dialogue bilatéral ne peut être influencé par des actions menées par certains milieux en France.
Attaf a insisté sur le fait que ces discussions ont précédé la décision de gracier Sansal et a appelé à ne pas donner plus d’importance à cette affaire qu’elle n’en mérite.
Selon lui, les relations franco-algériennes sont bien plus vastes et ne peuvent être perturbées par des opérations spécifiques menées en France.
Sahara occidental et Maroc : qu’en est-il réellement de l’accord de paix ?
En réponse aux déclarations de Steve Witkoff, conseiller de Donald Trump, évoquant un « accord de paix » imminent entre l’Algérie et le Maroc, Ahmed Attaf a exprimé sa surprise.
Le ministre algérien des Affaires étrangères a fermement démenti avoir connaissance d’un tel projet.
Attaf a suggéré une confusion entre les relations bilatérales algéro-marocaines et la question du Sahara occidental.
Il a précisé que l’accord de paix mentionné par Witkoff concernait probablement l’initiative américaine visant à résoudre le conflit sahraoui, en coopération avec l’ONU.
Gaza, Mali, Libye… L’Algérie face aux crises internationales
Attaf a également partagé son point de vue sur plusieurs situations internationales. Il a évoqué le vote algérien en faveur du plan de paix à Gaza, soulignant que l’Algérie ne pouvait se désolidariser de la position de ses frères palestiniens et du consensus arabo-islamique.
Concernant le Mali, il a rappelé la disponibilité de l’Algérie à aider ce pays en crise, tout en mettant en garde contre l’option militaire qui pourrait menacer l’unité et l’intégrité territoriale du Mali.
En ce qui concerne la Libye, Attaf a mentionné le mécanisme tripartite visant à contribuer à un règlement politique de la crise.
Enfin, il a abordé la situation au Soudan, estimant que l’implication extérieure entravait toute tentative de relancer un processus politique dans le pays.