Ahmed Attaf partage ses points de vue sur les relations franco-marocaines, le Sahara occidental et la situation à Gaza et au Mali

Découvrez les récentes déclarations du ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, sur divers dossiers diplomatiques.

De la reprise du dialogue avec la France à la situation au Mali, en passant par le gazoduc transsaharien et les relations avec le Niger, plongez au cœur de la diplomatie algérienne.

Relations franco-algériennes : un dialogue indépendant des affaires individuelles

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a récemment abordé les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.

Il a souligné qu’un processus de contacts est en cours entre les deux nations, indépendamment de toute affaire individuelle, comme celle de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Agence France-Presse (@afpfr)

Ce dialogue bilatéral ne peut être influencé par des actions menées par certains milieux en France.

Attaf a insisté sur le fait que ces discussions ont précédé la décision de gracier Sansal et a appelé à ne pas donner plus d’importance à cette affaire qu’elle n’en mérite.

Selon lui, les relations franco-algériennes sont bien plus vastes et ne peuvent être perturbées par des opérations spécifiques menées en France.

Sahara occidental et Maroc : qu’en est-il réellement de l’accord de paix ?

En réponse aux déclarations de Steve Witkoff, conseiller de Donald Trump, évoquant un « accord de paix » imminent entre l’Algérie et le Maroc, Ahmed Attaf a exprimé sa surprise.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Grandes Lignes (@grandeslignesmedia)

Le ministre algérien des Affaires étrangères a fermement démenti avoir connaissance d’un tel projet.

Attaf a suggéré une confusion entre les relations bilatérales algéro-marocaines et la question du Sahara occidental.

Il a précisé que l’accord de paix mentionné par Witkoff concernait probablement l’initiative américaine visant à résoudre le conflit sahraoui, en coopération avec l’ONU.

Gaza, Mali, Libye… L’Algérie face aux crises internationales

Attaf a également partagé son point de vue sur plusieurs situations internationales. Il a évoqué le vote algérien en faveur du plan de paix à Gaza, soulignant que l’Algérie ne pouvait se désolidariser de la position de ses frères palestiniens et du consensus arabo-islamique.

Concernant le Mali, il a rappelé la disponibilité de l’Algérie à aider ce pays en crise, tout en mettant en garde contre l’option militaire qui pourrait menacer l’unité et l’intégrité territoriale du Mali.

Ahmed Attaf, MAE algérien : « La crise au Mali ne trouvera jamais de solution dans les armes ou l’exclusion. Le chemin reste celui du dialogue et de l’inclusion politique. »#Mali #Paix #Diplomatie https://t.co/XlYHq051xk — Sahel Alerte (@SahelAlerte) November 18, 2025

En ce qui concerne la Libye, Attaf a mentionné le mécanisme tripartite visant à contribuer à un règlement politique de la crise.

J’observe que la diplomatie algérienne cherche souvent à positionner le dialogue avant la force. Cela correspond à une tradition politique qui marque la scène maghrébine. Sabrina, 29 ans, journaliste indépendante

Enfin, il a abordé la situation au Soudan, estimant que l’implication extérieure entravait toute tentative de relancer un processus politique dans le pays.