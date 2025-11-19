Ahmed Attaf partage ses points de vue sur les relations franco-marocaines, le Sahara occidental et la situation à Gaza et au Mali

Ahmed Attaf partage ses points de vue sur les relations franco-marocaines, le Sahara occidental et la situation à Gaza et au Mali

Découvrez les récentes déclarations du ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, sur divers dossiers diplomatiques.

De la reprise du dialogue avec la France à la situation au Mali, en passant par le gazoduc transsaharien et les relations avec le Niger, plongez au cœur de la diplomatie algérienne.

Relations franco-algériennes : un dialogue indépendant des affaires individuelles

Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a récemment abordé les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.

Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien
Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères algérien

Il a souligné qu’un processus de contacts est en cours entre les deux nations, indépendamment de toute affaire individuelle, comme celle de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal.

 

Ce dialogue bilatéral ne peut être influencé par des actions menées par certains milieux en France.

Attaf a insisté sur le fait que ces discussions ont précédé la décision de gracier Sansal et a appelé à ne pas donner plus d’importance à cette affaire qu’elle n’en mérite.

Selon lui, les relations franco-algériennes sont bien plus vastes et ne peuvent être perturbées par des opérations spécifiques menées en France.

Sahara occidental et Maroc : qu’en est-il réellement de l’accord de paix ?

En réponse aux déclarations de Steve Witkoff, conseiller de Donald Trump, évoquant un « accord de paix » imminent entre l’Algérie et le Maroc, Ahmed Attaf a exprimé sa surprise.

 

Le ministre algérien des Affaires étrangères a fermement démenti avoir connaissance d’un tel projet.

Attaf a suggéré une confusion entre les relations bilatérales algéro-marocaines et la question du Sahara occidental.

Il a précisé que l’accord de paix mentionné par Witkoff concernait probablement l’initiative américaine visant à résoudre le conflit sahraoui, en coopération avec l’ONU.

Gaza, Mali, Libye… L’Algérie face aux crises internationales

Attaf a également partagé son point de vue sur plusieurs situations internationales. Il a évoqué le vote algérien en faveur du plan de paix à Gaza, soulignant que l’Algérie ne pouvait se désolidariser de la position de ses frères palestiniens et du consensus arabo-islamique.

Concernant le Mali, il a rappelé la disponibilité de l’Algérie à aider ce pays en crise, tout en mettant en garde contre l’option militaire qui pourrait menacer l’unité et l’intégrité territoriale du Mali.

En ce qui concerne la Libye, Attaf a mentionné le mécanisme tripartite visant à contribuer à un règlement politique de la crise.

J’observe que la diplomatie algérienne cherche souvent à positionner le dialogue avant la force. Cela correspond à une tradition politique qui marque la scène maghrébine.Sabrina, 29 ans, journaliste indépendante

Enfin, il a abordé la situation au Soudan, estimant que l’implication extérieure entravait toute tentative de relancer un processus politique dans le pays.

Mehdi Moussaïd

Écrit par Mehdi Moussaïd

Journaliste indépendant spécialisé dans l’économie, l’énergie et le développement industriel en Algérie. Les articles de Mehdi explorent les grandes tendances économiques, les stratégies des entreprises publiques et privées, ainsi que les enjeux liés aux transports, à l’innovation et à la transition énergétique.