Ahmed Lamiri, figure du syndicat des bouchers, se retrouve dans la tourmente judiciaire

Le président de la chambre syndicale nationale des bouchers, Ahmed Lamiri, fait l’objet d’une enquête judiciaire suite à une plainte déposée par la Société Ellouhoum.

Accusé de détournement de fonds publics et de manipulation des circuits de distribution de viande réfrigérée importée, un mandat de dépôt a été émis à son encontre pour blanchiment d’argent.

Enquête ordonnée contre Ahmed Lamiri : quels sont les faits ?

Une enquête a été lancée par le parquet du tribunal de première instance de Tunis à l’encontre d’Ahmed Lamiri, président de la chambre syndicale nationale des bouchers.

Cette décision fait suite à une plainte déposée par la Société Ellouhoum, qui accuse Lamiri de détournement de fonds publics.

Lamiri est soupçonné d’avoir manipulé les circuits de distribution en utilisant les identifiants fiscaux de certains bouchers sans leur consentement.

Il aurait ainsi retiré des quantités de viande auprès de la Société Ellouhoum pour les revendre dans d’autres circuits à des fins spéculatives.

Détournement de fonds publics et manipulation des circuits de distribution : comment Lamiri aurait-il agi ?

Les accusations portées contre Lamiri sont graves. Il est suspecté d’avoir détourné des fonds publics de la Société Ellouhoum, une entreprise publique. Ces fonds auraient été utilisés pour acheter de la viande réfrigérée importée.

De plus, Lamiri est accusé d’avoir manipulé les circuits de distribution. Il aurait utilisé les identifiants fiscaux de certains bouchers sans leur consentement pour retirer de la viande auprès de la Société Ellouhoum, dans le but de la revendre ailleurs à des fins spéculatives.

Lamiri face à la justice : Quelles conséquences pour le syndicaliste ?

À la suite de l’enquête, une information judiciaire a été ouverte par le pôle judiciaire économique et financier. Cette décision fait suite à la réception du procès-verbal d’enquête, mettant en lumière les agissements présumés de Lamiri.

De plus, un mandat de dépôt a été émis contre lui pour des faits de blanchiment d’argent. Il est également accusé d’avoir abusé de sa position pour monopoliser et spéculer illicitement, portant ainsi atteinte à la confiance placée en lui.