À l’approche de la célébration de l’Aïd Al-Adha 2025, Casabus, le populaire service de transport en commun, a annoncé des modifications dans ses horaires. Ces changements, qui visent à faciliter les déplacements pendant cette période festive, pourraient affecter votre routine habituelle. Dans cet article, nous vous présenterons en détail ces nouvelles dispositions et vous aiderons à planifier efficacement vos trajets. Que vous soyez un usager régulier ou occasionnel de Casabus, restez informé pour éviter toute surprise de dernière minute.

Découvrez sans plus attendre les ajustements d’horaires de Casabus pour l’Aïd Al-Adha 2025.

Services de Casabus maintenus durant l’Aïd Al-Adha

En dépit des célébrations de l’Aïd Al-Adha, les services de transport de Casabus, gérés par Alsa, resteront opérationnels pour répondre aux besoins de mobilité des citoyens. Les bus continueront à circuler selon un horaire adapté pour cette période festive. Le centre de relation clients sera également disponible pour assister les usagers.

L’agence commerciale Nations Unies ajustera également ses heures d’ouverture. La reprise des horaires habituels est prévue pour le lundi 9 juin. Cette initiative vise à garantir une continuité de service optimale pendant cette période importante.

Adaptation des horaires de Casabus et du centre d’appel durant l’Aïd Al-Adha

Pour mieux servir ses usagers pendant l’Aïd Al-Adha, Casabus a réaménagé les horaires de ses bus et de son centre de relation clients. Le samedi, le premier bus quittera la station à 10h30 et le dernier à 21h00. Le dimanche, les services de bus débuteront plus tôt, à partir de 07h00, et se termineront également à 21h00.

Parallèlement, le centre d’appel sera accessible aux usagers le samedi de 10h30 à 21h00 et le dimanche de 07h00 à 21h00. Ces modifications temporaires permettront à Casabus de répondre efficacement aux besoins de déplacement des citoyens durant cette période festive.

Horaires spécifiques de l’agence commerciale Nations Unies durant l’Aïd Al-Adha

Dans le cadre des ajustements opérés pour l’Aïd Al-Adha, l’agence commerciale Nations Unies de Casabus a également modifié ses horaires d’ouverture. Ainsi, le samedi, les portes de l’agence seront ouvertes au public de 11h00 à 19h00. Le dimanche, l’agence accueillera les usagers plus tôt, dès 07h00, et fermera à 20h00.

Ces changements temporaires permettront à l’agence de répondre aux demandes des usagers pendant cette période festive. Il est à noter que les horaires habituels reprendront leur cours normal à partir du lundi 9 juin. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de Casabus de garantir un service continu et efficace à ses usagers durant l’Aïd Al-Adha.