Aïd Al-Adha 2025 : Combien de jours fériés à prévoir ? Détails et implications

L’Aïd Al-Adha, aussi connu sous le nom de Fête du Sacrifice, est l’une des célébrations les plus importantes du calendrier musulman. Chaque année, cette fête suscite de nombreuses interrogations quant au nombre de jours fériés à prévoir. En 2025, la question se pose à nouveau. Quel sera le nombre de jours fériés accordés pour l’Aïd Al-Adha ? Quelles seront les implications de ces jours off sur notre quotidien ?

Cet article vous apporte des éclaircissements sur ces points essentiels, afin de vous aider à mieux planifier et apprécier cette période festive.

Les congés de l’Aïd Al-Adha 2025 pour les fonctionnaires, enseignants et élèves

La durée des jours fériés accordés aux fonctionnaires, enseignants et élèves lors de la célébration de l’Aïd Al-Adha 2025 dépendra du jour de la semaine où la fête aura lieu. Si cette dernière est célébrée un vendredi, ils bénéficieront d’un week-end prolongé, du vendredi au dimanche. En revanche, si la fête tombe un samedi, seuls deux jours seront chômés.

Selon l’astronome marocain Ali Amraoui, l’Aïd Al-Adha devrait être célébré le samedi 7 juin 2025, ce qui signifie que les fonctionnaires auront droit à deux jours de congé.

Détermination de la date de l’Aïd Al-Adha 2025 selon le calendrier hijri

La fixation de la date de l’Aïd Al-Adha se fait en fonction du calendrier hijri. Selon les prévisions de l’astronome marocain Ali Amraoui, le mois de Dhou Al Hijja 1446 devrait compter 30 jours et débutera le jeudi 29 mai 2025. Par conséquent, l’Aïd Al-Adha, qui correspond au 10ème jour de ce mois sacré, tombera le samedi 7 juin 2025.

Le jour précédent, le vendredi 6 juin, sera le jour de Arafa, une journée d’une grande importance spirituelle pour les musulmans. Il est à noter que malgré ces calculs précis, la tradition marocaine exige que la nouvelle lune soit observable à l’œil nu avant l’annonce officielle par le ministère des Habous et des affaires islamiques.

Observation de la nouvelle lune : une tradition marocaine incontournable

Malgré les avancées technologiques et la précision des calculs astronomiques, le Maroc reste attaché à ses traditions. En effet, pour déterminer la date de l’Aïd Al-Adha, il est impératif que la nouvelle lune soit visible à l’œil nu. Cette observation est un rituel ancestral qui prévaut sur toute autre méthode de calcul.

C’est seulement après cette étape que le ministère des Habous et des affaires islamiques procède à l’annonce officielle de la date de la célébration. Ainsi, même si l’astronome Ali Amraoui a prédit que l’Aïd Al-Adha 2025 tombera le samedi 7 juin, la confirmation officielle ne sera donnée qu’après l’observation de la nouvelle lune.