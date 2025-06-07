Aïd Al Adha : Clémence Royale exceptionnelle pour 1.526 individus, un geste historique

À l’occasion de la célébration de l’Aïd Al Adha, un événement majeur a marqué l’histoire du Royaume. Une clémence royale exceptionnelle a été accordée à 1.526 individus, une décision qui a suscité une grande attention et des réactions diverses. Cet article se propose d’explorer les détails de ce geste historique, son contexte et ses implications. Nous analyserons également les répercussions de cette mesure sur la société et le système judiciaire.

Restez avec nous pour découvrir comment cette clémence royale a transformé l’Aïd Al Adha en une occasion de renouveau et d’espoir pour de nombreux citoyens.

La grâce royale de l’Aïd Al Adha accordée par le Roi Mohammed VI

À l’occasion de l’Aïd Al Adha, le Roi Mohammed VI a octroyé sa grâce à 1.526 personnes jugées par divers tribunaux du royaume, selon un communiqué du ministère de la Justice. Cette mesure concerne des individus en détention et d’autres en liberté. Parmi les bénéficiaires, 1.305 détenus ont vu leur peine réduite ou commuée, tandis que 206 personnes en liberté ont également bénéficié de cette clémence.

En outre, 15 personnes condamnées pour extrémisme et terrorisme ont reçu la grâce royale après avoir renouvelé leur engagement envers les valeurs nationales et rejeté l’extrémisme.

Les détails des bénéficiaires de la Grâce Royale

La Grâce Royale a été accordée à 1.305 détenus, dont 72 ont bénéficié d’une grâce sur le reste de leur peine et 1.229 ont vu leur peine d’emprisonnement ou de réclusion remise. Quatre détenus ont vu leur peine perpétuelle commuée en peine à temps. En outre, 206 personnes en liberté ont également reçu cette grâce, y compris 71 personnes qui ont bénéficié d’une grâce sur leur peine d’emprisonnement ou son reliquat.

Parmi les autres bénéficiaires, six ont reçu une grâce sur leur peine d’emprisonnement tout en maintenant l’amende, 115 ont bénéficié d’une grâce sur leur amende, et deux ont reçu une grâce sur leur amende et le reste de leur peine d’emprisonnement.

La réhabilitation des détenus condamnés pour extrémisme et terrorisme

En plus de la clémence accordée à divers détenus, le Roi Mohammed VI a également gracié 15 individus condamnés pour extrémisme et terrorisme. Ces derniers ont su prouver leur attachement aux valeurs nationales et aux institutions du pays, tout en rejetant fermement l’extrémisme et le terrorisme.

Parmi eux, cinq ont bénéficié d’une grâce sur le reste de leur peine privative et de leur amende, tandis que les dix autres ont vu leur peine privative remise. Cette mesure témoigne de la volonté royale de réhabiliter ces individus et de les réintégrer dans la société.