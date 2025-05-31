Aïd Al-Adha: Rachid El Idrissi exprime son indignation, découvrez pourquoi

L’Aïd Al-Adha, une célébration majeure dans le monde musulman, est souvent l’occasion de partager joie et générosité. Cependant, cette année, un événement a suscité l’indignation de Rachid El Idrissi, figure emblématique du paysage médiatique marocain. Sans dévoiler les détails, nous vous invitons à découvrir les raisons de cette indignation qui a fait grand bruit. Un sujet sensible qui soulève des questions importantes sur la manière dont cette fête est perçue et vécue.

Restez avec nous pour explorer ce sujet controversé et comprendre pourquoi il a provoqué une telle réaction chez Rachid El Idrissi.

Rachid El Idrissi exprime son indignation face au non-respect de l’appel royal à suspendre le sacrifice de l’Aïd Al-Adha

Le journaliste marocain Rachid El Idrissi a manifesté son mécontentement envers ceux qui ont choisi d’ignorer l’appel royal à renoncer au rituel du sacrifice de l’Aïd Al-Adha cette année. Sur Instagram, il a dénoncé l’attitude de ces citoyens qui, selon lui, ont fait fi des efforts de l’État pour préserver et renforcer le cheptel ovin national.

Cette désobéissance a entraîné une augmentation des prix et mis en péril la population ovine du pays. El Idrissi a exprimé sa frustration face à ce qu’il considère comme un égoïsme et une ignorance nuisibles à la nation.

Les conséquences de l’achat des moutons sur l’économie et le cheptel ovin

Rachid El Idrissi a souligné les répercussions économiques de ces actions, notamment la flambée des prix. Il a également mis en lumière la menace que cela représente pour le cheptel ovin national. Sur Instagram, il a reproché à ces individus d’avoir fait abstraction des efforts déployés par l’État pour renouveler et fortifier le cheptel ovin.

Selon lui, cette avidité et cette ignorance sont préjudiciables au pays. Il a exprimé son exaspération face à ceux qui privilégient leurs grillades et barbecues au détriment du bien-être de la nation.

Le point de vue de Rachid El Idrissi sur l’égoïsme et l’ignorance des citoyens

El Idrissi a exprimé son dégoût envers ceux qui sont guidés par leur cupidité, leur faim et leur ignorance, nuisant ainsi à la nation. Il a déploré le fait que certains ne pensent qu’à leur propre satisfaction, sans se soucier des conséquences de leurs actions sur le pays. Selon lui, 90% des gens agissent de cette manière, ce qui remet en question leur désir réel de voir le Maroc prospérer. « Un pays devient beau par la conscience de son peuple.

Un peuple qui ne pense qu’à manger et boire ne s’en sortira jamais… Que Dieu protège mon pays », a-t-il ajouté, soulignant l’importance de la responsabilité collective pour le bien-être du pays.