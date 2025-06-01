Aïd Al-Adha : une flambée des prix des abats de mouton à prévoir, jusqu’à 1000 dirhams en jeu !

L’Aïd Al-Adha, aussi connu sous le nom de fête du sacrifice, est un événement majeur dans le calendrier musulman. C’est une période où la demande en abats de mouton atteint son apogée. Cette année, les consommateurs pourraient cependant être confrontés à une flambée des prix sans précédent. En effet, selon certaines prévisions, le coût des abats pourrait grimper jusqu’à 1000 dirhams. Quels sont les facteurs qui pourraient expliquer cette hausse ? Comment les consommateurs peuvent-ils s’y préparer ?

Cet article se propose d’explorer ces questions et de fournir des réponses éclairées.

Flambée des prix des abats de mouton à l’approche de l’Aïd Al-Adha

En prévision de l’Aïd Al-Adha, les tarifs des abats de mouton connaissent une hausse significative, conséquence directe de l’annulation du rite sacrificiel. Cette situation a engendré une demande accrue, poussant certains bouchers à augmenter leurs prix de manière excessive. Selon plusieurs acteurs du secteur, le coût pourrait atteindre jusqu’à 1000 dirhams à l’orée de la célébration.

Face à cette inflation, des associations de défense des consommateurs incitent les Marocains à ne pas se précipiter pour l’achat d’abats ou de viande rouge, afin de limiter une éventuelle surenchère.

Accusations de hausse abusive des prix par certains bouchers

Des allégations d’augmentation démesurée des prix par certains bouchers ont été soulevées, profitant de la demande élevée pour les abats de mouton. L’absence de contrôle des prix est pointée du doigt dans cette situation. Des professionnels du secteur ont confirmé que l’engouement pour l’achat de la « douara » a conduit à une inflation des tarifs.

Parallèlement, des organisations de protection des consommateurs appellent à la prudence, conseillant aux Marocains de ne pas se précipiter pour acheter des abats ou de la viande rouge, afin d’éviter une augmentation supplémentaire des prix.

Appel à la prudence des consommateurs pour stabiliser les prix

Les associations de protection des consommateurs exhortent les Marocains à faire preuve de retenue dans l’achat d’abats de mouton ou de viande rouge. Elles estiment que cette démarche pourrait contribuer à freiner la hausse des prix, en évitant une surenchère due à une demande excessive.

Selon ces organisations, un achat réfléchi et non précipité pourrait dissuader certains bouchers de pratiquer des tarifs abusifs. En adoptant une telle attitude, les consommateurs pourraient jouer un rôle actif dans la stabilisation des prix, tout en se protégeant contre des dépenses inutiles.