Aïd El-Fitr : le président Tebboune adresse ses vœux au peuple algérien

À l’occasion de la célébration de l’Aïd El-Fitr, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé ses vœux à la nation. Cette fête, qui marque la fin du mois sacré du Ramadan, est un moment de joie et de partage pour tous les musulmans. Dans cet article, nous allons détailler le message du président Tebboune et son importance dans le contexte actuel de l’Algérie. Restez avec nous pour découvrir comment le chef de l’État a choisi d’honorer cette occasion spéciale et quelles sont ses aspirations pour le peuple algérien en cette période festive.

Le président Tebboune adresse ses vœux pour l’Aïd El-Fitr

Le chef de l’État algérien, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé dimanche soir ses vœux à la nation à l’occasion de l’Aïd El-Fitr. Il a salué l’esprit de solidarité et de fraternité qui a prévalu durant le mois sacré du Ramadhan. Dans son message, il a également adressé ses vœux à la communauté algérienne résidant à l’étranger ainsi qu’à tous les Musulmans. Le président Tebboune a conclu en souhaitant une joyeuse fête de l’Aïd à tous, réaffirmant son engagement envers les valeurs de solidarité et de fraternité.

La solidarité et la fraternité, valeurs phares du Ramadhan

Le Président Tebboune a mis en avant l’esprit de solidarité et de fraternité qui a caractérisé le mois sacré du Ramadhan. Il a souligné l’importance de ces valeurs d’entraide, profondément ancrées dans la société algérienne. Le chef de l’État a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont su incarner ces nobles traditions, citoyens, commerçants et opérateurs économiques confondus. Ces derniers ont fait preuve d’un dévouement exemplaire, illustrant parfaitement les principes de solidarité et de fraternité chers à la nation.

Le président Tebboune rend hommage aux Palestiniens et aux martyrs algériens

Dans son message, le président Tebboune a exprimé une pensée émue pour les Palestiniens, victimes de l’oppression. Il a invoqué la clémence divine pour leurs martyrs, prié pour la guérison de leurs blessés et appelé à la victoire de leurs résistants. Par ailleurs, il a témoigné de son amour pour l’Algérie en rendant un vibrant hommage à ses martyrs. En conclusion, il a formulé le vœu que la paix et la bénédiction divines enveloppent tous les Algériens.