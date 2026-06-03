Aïn M’lila accueille son premier salon dédié aux pièces automobiles locales, un souffle nouveau pour l’industrie

Le Salon de la production nationale de pièces de rechange et d’accessoires automobiles s’est récemment tenu à Aïn M’lila, marquant une étape importante pour l’industrie algérienne.

Cet événement a rassemblé plus de 40 exposants, offrant une plateforme unique pour promouvoir les produits locaux et renforcer le réseau des opérateurs économiques à travers le pays.

Un événement inaugural prometteur

La première édition du Salon de la production nationale de pièces de rechange et d’accessoires automobiles a été lancée à Aïn M’lila, réunissant plus de 40 exposants de diverses wilayas.

Cet événement, organisé par la direction régionale du commerce de Batna en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Sidi Rghis, bénéficie du patronage du ministère du Commerce intérieur.

La cérémonie d’ouverture a vu la présence de personnalités officielles telles qu’Ahmed Mokrani et le wali d’Oum El Bouaghi, Ben Abdallah Chaïb Eddour, soulignant l’importance de cette initiative pour le développement économique local.

Impact sur l’industrie locale

Ahmed Mokrani a souligné que les produits locaux, conformes aux normes internationales, rivalisent avec les importations, ce qui pourrait réduire la dépendance de l’Algérie aux produits étrangers.

Cette compétitivité accrue stimule l’industrie nationale, notamment dans la commune d’Aïn M’lila, où de nombreux opérateurs économiques participent activement.

La forte implication des acteurs locaux, avec 20 exposants d’Aïn M’lila, démontre un engagement significatif pour dynamiser le secteur.

Ce salon offre une plateforme essentielle pour les échanges entre fabricants, renforçant ainsi le tissu industriel et favorisant l’innovation dans la production de pièces automobiles.

Un rendez-vous incontournable pour les professionnels

Le salon constitue une opportunité précieuse pour les opérateurs économiques de se rencontrer et d’échanger.

Ces événements sont essentiels pour promouvoir les produits locaux et établir des contacts stratégiques avec d’autres producteurs.

Les participants reconnaissent l’importance de ces rencontres pour le développement de l’industrie locale.

Le partage d’expériences et la création de partenariats sont des éléments clés pour stimuler la croissance et l’innovation dans le secteur.

En favorisant le réseautage, le salon contribue à renforcer le tissu industriel et à encourager l’essor de nouvelles collaborations entre les acteurs du marché.