Air Algérie : 11 destinations à prix cassés pour début 2027, voici les billets dès 27 400 DA

Air Algérie lance une nouvelle promotion sur 11 liaisons internationales avec des billets aller-retour à partir de 27 400 DA. De Tunis à Londres, en passant par plusieurs capitales européennes, voici les destinations concernées et les tarifs à connaître avant la fin des réservations.

La compagnie nationale ouvre cette offre aux voyageurs qui souhaitent programmer un déplacement entre le 1er janvier et le 27 mars 2027. Les billets promotionnels sont disponibles à la réservation jusqu’au 30 novembre 2026, au départ de plusieurs aéroports algériens.

Air Algérie affiche des billets aller-retour dès 35 000 DA vers l’Europe

L’Europe concentre une partie importante des destinations retenues dans cette opération commerciale. Au départ d’Alger, les voyageurs peuvent notamment rejoindre Lisbonne à partir de 38 648 DA et Genève dès 38 810 DA, pour un aller-retour en classe économique.

La liaison Alger-Bruxelles est proposée à partir de 39 696 DA. Pour Vienne, en Autriche, le tarif débute à 43 341 DA. Les voyageurs qui souhaitent rejoindre Londres-Heathrow doivent prévoir un budget minimal de 55 064 DA.

Deux autres offres concernent directement la France, avec des départs depuis les aéroports régionaux. Le trajet Tlemcen-Marseille est affiché à partir de 35 000 DA, tandis que la liaison Biskra-Lyon commence à 35 500 DA. Ces tarifs permettent notamment aux voyageurs d’éviter un départ systématique depuis Alger.

Tunis, Istanbul, Le Caire : les tarifs des destinations hors Europe

La promotion s’étend également à plusieurs destinations méditerranéennes et moyen-orientales. La liaison Alger-Tunis affiche le tarif le plus bas de cette sélection, avec un aller-retour à partir de 27 400 DA.

Pour rejoindre Istanbul depuis Annaba, Air Algérie propose des billets dès 47 000 DA. Les voyageurs au départ d’Alger peuvent également réserver un aller-retour vers Le Caire à partir de 53 000 DA.

Plus à l’est, la capitale jordanienne Amman figure aussi dans le programme promotionnel. Le billet aller-retour entre Alger et cette destination est proposé à partir de 63 500 DA, soit le tarif de départ le plus élevé parmi les onze liaisons annoncées.

Réservations jusqu’au 30 novembre : les conditions à connaître

L’offre est soumise à deux échéances distinctes. Les voyageurs doivent acheter leurs billets entre le 5 et le 30 novembre 2026, tandis que les dates de départ doivent se situer entre le 1er janvier et le 27 mars 2027.

Ces tarifs concernent exclusivement les voyages aller-retour en classe économique. Attention toutefois aux conditions tarifaires : les billets promotionnels ne sont pas remboursables en cas d’annulation. Une modification reste possible, mais elle entraîne des frais supplémentaires conformément aux règles applicables.

Les prix annoncés correspondent à des tarifs de départ et non à des montants garantis pour toutes les dates. Le nombre de sièges proposés à ces conditions est limité. Les disponibilités peuvent donc varier selon la période choisie et le remplissage des vols. Les réservations sont accessibles sur le site officiel d’Air Algérie et auprès de ses agences commerciales.