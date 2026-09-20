Air Algérie absente du classement mondial, une surprise pour les voyageurs en 2026

Air Algérie, en pleine transformation, ne figure pas dans le classement 2026 des meilleures compagnies aériennes selon Skytrax.

Tandis que Singapore Airlines domine le classement mondial, Ethiopian Airlines se distingue en Afrique. L’absence d’Air Algérie souligne l’importance de sa modernisation pour renforcer sa position sur la scène internationale.

Air Algérie absente des classements mondiaux : une surprise inattendue

L’absence d’Air Algérie dans le classement 2026 des 100 meilleures compagnies aériennes de Skytrax, ainsi que dans le Top 10 africain des World Airline Awards, suscite des interrogations.



Tandis que des compagnies comme Singapore Airlines, Qatar Airways et Cathay Pacific dominent le classement mondial, Ethiopian Airlines se distingue en Afrique. Cette situation met en lumière l’importance de ces classements pour la reconnaissance internationale.

Ne pas figurer dans ces palmarès limite la visibilité d’Air Algérie sur le marché mondial. Ces classements sont cruciaux pour attirer l’attention des voyageurs et renforcer la réputation d’une compagnie aérienne.

Les raisons possibles de l’absence d’Air Algérie

L’absence d’Air Algérie dans le classement Skytrax 2026 pourrait être attribuée à plusieurs facteurs. L’enquête de Skytrax, qui a évalué plus de 300 transporteurs à travers le monde, repose sur les avis de voyageurs de plus de 100 nationalités.

Ces évaluations couvrent divers aspects de l’expérience de vol, tels que le confort, le service à bord et l’efficacité des opérations. Il est possible qu’Air Algérie n’ait pas obtenu des scores suffisamment élevés dans ces domaines pour figurer parmi les 100 meilleures compagnies.

Air Algérie ne figure pas dans le classement 2026 des 100 meilleures compagnies aériennes au monde publié par Skytrax. La compagnie aérienne algérienne est également absente du Top 10 africain dévoilé dans le cadre des World Airline Awards 2026. @M_d_transports pic.twitter.com/NgBkg2T89j — ishaq (@IshakHaoul97526) September 19, 2026



Cette absence peut avoir des répercussions sur l’image de la compagnie. Ne pas être classée peut affecter la perception des voyageurs, qui se fient souvent à ces palmarès pour choisir leurs compagnies aériennes.

Pour Air Algérie, cela représente un défi en termes de visibilité et de reconnaissance internationale. Toutefois, la compagnie est en pleine transformation, avec des investissements dans sa flotte et son réseau, ce qui pourrait améliorer sa position dans les classements futurs.

Un programme de modernisation ambitieux

Air Algérie a lancé un vaste programme de modernisation pour redéfinir son avenir. Avec l’acquisition d’Airbus A330-900neo, la compagnie vise à renouveler sa flotte et à étendre son réseau international, notamment en Afrique, en Europe et en Asie.

L’objectif est de transformer Alger en un hub régional majeur, tout en améliorant l’expérience client et les services offerts.

Ces efforts de transformation sont cruciaux pour changer la perception des voyageurs et potentiellement améliorer la position d’Air Algérie dans les futurs classements internationaux. L’impact de ces initiatives sur la réputation de la compagnie sera à surveiller de près.