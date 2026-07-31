Air Algérie accueille deux Boeing 737 Max 8, un pas de plus vers le renouveau de sa flotte

Air Algérie accueille deux Boeing 737 Max 8, un pas de plus vers le renouveau de sa flotte

Air Algérie renforce sa flotte avec l’arrivée de deux nouveaux Boeing 737 Max 8, baptisés « Africa » et « Peace ».

Ces acquisitions s’inscrivent dans un programme ambitieux de modernisation, visant à optimiser les performances opérationnelles et répondre à la demande croissante du transport aérien algérien.

Air Algérie renforce sa flotte avec des Boeing 737 Max 8

Air Algérie a récemment accueilli deux nouveaux Boeing 737 Max 8, baptisés « Africa » et « Peace », dans le cadre de son programme de modernisation de flotte.

Ces avions de dernière génération visent à optimiser les performances opérationnelles tout en réduisant la consommation de carburant.


Ces acquisitions marquent la réception du troisième Boeing 737 Max 8 par la compagnie, après « El Houria » (Liberté).

Ce renouvellement stratégique permet à Air Algérie de répondre à la demande croissante et d’améliorer son efficacité sur les liaisons court et moyen-courriers.

Des appareils adaptés aux besoins régionaux

Le Boeing 737 Max 8, avec sa capacité de 160 à 200 passagers, est équipé de moteurs CFM International LEAP-1B, offrant une efficacité énergétique supérieure.

Ces caractéristiques permettent à Air Algérie d’optimiser l’exploitation de ses lignes régionales, notamment vers l’Europe et l’Afrique du Nord, grâce à une autonomie adaptée.

En intégrant ces avions, la compagnie réduit ses coûts d’exploitation tout en augmentant ses capacités de transport.

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Cette stratégie répond à la demande croissante et s’inscrit dans un plan global de modernisation de la flotte, diversifiant ainsi les équipements pour mieux desservir ses destinations.

Une flotte diversifiée pour un avenir prometteur

La flotte d’Air Algérie se diversifie avec des modèles tels que le Boeing 737-800, le 737 Max 9, ainsi que les Airbus A330 et A340.

Cette variété permet à la compagnie de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque desserte, qu’il s’agisse de vols court-courriers ou long-courriers.

Dans un contexte de développement du transport aérien algérien, marqué par une hausse des déplacements internationaux et une forte demande sur les liaisons avec la diaspora, ces livraisons marquent une étape clé. Elles participent à la transformation de la flotte, visant à mieux répondre à l’évolution du réseau d’Air Algérie.

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Air Algérie

Abdelaziz Merzouk maghreb emergent

Écrit par Abdelaziz Merzouk

Abdelaziz Merzouk est journaliste indépendant spécialisé dans les actualités du voyage, du tourisme et de la découverte en Algérie. Son travail met en avant les destinations locales, le développement du secteur touristique et les nouvelles dynamiques économiques qu’il génère.

Guidé par une approche factuelle et apolitique, il s’attache à proposer une information fiable, documentée et accessible, en donnant la parole aux acteurs du terrain et aux voyageurs eux-mêmes. Sa rigueur et sa curiosité font de lui une référence pour comprendre les mutations du tourisme algérien et ses enjeux futurs.