Air Algérie actualise les conditions de voyage vers la Tunisie

À cause des restrictions de voyage relatives à la pandémie, la compagnie aérienne Air Algérie a mis à jour les conditions d’entrée en Tunisie. Une annonce qui a été publiée le mardi 15 février 2022 sur sa page Facebook officielle.

Les nouvelles conditions

La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé une actualisation des conditions d’entrée en Tunisie. Les nouvelles formalités sont donc applicables à partir du 15 février 2022.

Pour les voyageurs vaccinés, la compagnie aérienne a indiqué qu’ils doivent obligatoirement avoir un pass vaccinal ou un passeport sanitaire qui prouve l’accomplissement du schéma vaccinal, notamment de 28 jours après le vaccin Janssen et 7 jours pour les autres vaccinations.

A savoir que tous les vaccins sont approuvés.

Pour les passagers non vaccinés, le transporteur a affirmé que les passagers doivent être pourvus d’un résultat de test négatif de moins de 24 heures pour le test antigénique et 48 heures pour le PCR. Cela concerne tous les voyageurs de plus de 6 ans.

Des formulaires particuliers sont à remplir

Pour les documents obligatoires, les passagers doivent consulter l’application dédiée pour renseigner une déclaration de santé avec un engagement sur l’honneur. Contenant un code QR de validation, ces pièces seront à présenter au départ et à l’arrivée.

A noter que tous les passagers, sans exception, doivent se soumettre à ces conditions. Et si un passager est testé positif au coronavirus, il subira un auto-confinement qui durera 5 jours. Mais cette durée sera prolongée en 2 jours supplémentaires si le patient présente des symptômes de la Covid-19.

Il faut se rappeler qu’à partir du 26 décembre 2021, les passagers arrivant en Tunisie sont obligés de compléter le formulaire téléchargé sur l’application E7mi. En version papier ou numérique, il doit être présenté à l’embarquement et à l’arrivée.