Air Algérie : augmentation impressionnante de la flotte pour la liaison Alger-Montréal, voici les détails

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale de l’Algérie, fait parler d’elle avec une augmentation spectaculaire de sa flotte pour la liaison Alger-Montréal. Cette décision stratégique, qui s’inscrit dans un contexte de reprise du trafic aérien post-pandémique, vise à répondre à une demande croissante sur cette ligne très prisée. Dans cet article, nous allons vous dévoiler tous les détails de cette expansion impressionnante, qui marque une nouvelle étape dans le développement de la compagnie.

Restez connectés pour découvrir comment Air Algérie compte renforcer sa présence sur le marché nord-américain et offrir à ses passagers une expérience de voyage améliorée.

La stratégie d’Air Algérie pour répondre à la demande croissante

Face à une demande en constante augmentation, Air Algérie met en place des solutions temporaires en attendant la réception de ses nouvelles commandes auprès de Boeing et Airbus. Pour faire face à l’afflux estival, la compagnie nationale a choisi d’affréter un Airbus A330-200 via un partenariat avec une entreprise espagnole.

Cette décision stratégique permet à Air Algérie de renforcer sa capacité sur le trajet Alger-Montréal, particulièrement prisé durant la saison estivale. L’importance de ces nouvelles commandes pour l’avenir de la compagnie est indéniable, car elles lui permettront de maintenir une offre compétitive sans avoir à investir immédiatement dans de nouveaux avions.

Un partenariat stratégique avec Plus Ultra Líneas Aéreas

Le choix de l’Airbus A330-200 par Air Algérie n’est pas fortuit. La compagnie nationale dispose déjà de six appareils de ce type dans sa flotte, facilitant ainsi son intégration opérationnelle. Le contrat ACMI signé avec la compagnie espagnole Plus Ultra Líneas Aéreas offre à Air Algérie une flexibilité appréciable pour répondre aux pics de fréquentation estivaux sur la liaison Alger-Montréal.

Cette formule permet d’ajuster rapidement l’offre sans engagement à long terme, une solution idéale en attendant la livraison des nouvelles commandes auprès de Boeing et Airbus. Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie récurrente pour Air Algérie, qui a déjà eu recours à l’affrètement en mode ACMI pour desservir la ligne Alger-Paris.

La location d’avions, une solution compétitive pour Air Algérie

En plus de l’Airbus A330-200 affrété pour la ligne Alger-Montréal, Air Algérie a également loué un Airbus A320 auprès d’Amélia, une entreprise française. Depuis avril 2025, cet avion de 14 ans complète un autre A320 déjà en service depuis décembre 2024.

Ces locations temporaires permettent à la compagnie nationale de maintenir une offre compétitive sur des lignes très demandées, sans avoir à investir immédiatement dans de nouveaux avions. Une stratégie pragmatique qui s’inscrit dans l’attente de la livraison de ses futures commandes auprès de Boeing et Airbus.