Air Algérie booste ses vols et s’impose parmi les leaders africains du ciel

Air Algérie renforce sa position sur le marché africain avec une augmentation significative de sa capacité prévue pour 2026.

Cette expansion stratégique place la compagnie parmi les leaders du continent, illustrant une dynamique de croissance continue malgré une concurrence intense. Découvrez comment Air Algérie se distingue dans ce paysage aérien compétitif.

Air Algérie augmente sa capacité

En septembre 2026, Air Algérie prévoit d’offrir 756 627 sièges, marquant une augmentation de 13,3 % par rapport à septembre 2025.

Cette croissance s’inscrit dans une tendance continue, déjà observée en août 2026 avec une hausse de 16,8 % par rapport à l’année précédente.

Cette stratégie permet à la compagnie de maintenir une capacité supérieure malgré la concurrence intense sur le marché africain. En renforçant sa présence, Air Algérie se positionne favorablement face à ses concurrents, consolidant ainsi sa place parmi les principales compagnies aériennes du continent.

Air Algérie face à Royal Air Maroc

Air Algérie se classe actuellement au cinquième rang des compagnies aériennes africaines en termes de capacité programmée, juste derrière Royal Air Maroc, qui occupe la quatrième position avec 793 257 sièges.

La compagnie marocaine a enregistré une impressionnante augmentation de 19,2 % sur un an, ce qui lui permet de maintenir une légère avance sur Air Algérie.

Cependant, avec une croissance de 13,3 % prévue pour septembre 2026, Air Algérie pourrait réduire cet écart. En continuant à renforcer sa présence sur le marché africain, elle a de bonnes chances de se rapprocher, voire de dépasser Royal Air Maroc à l’avenir.

Ethiopian Airlines, toujours en tête

Ethiopian Airlines conserve sa position dominante en Afrique avec 2 087 386 sièges programmés en septembre 2026, marquant une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente.

Cette capacité est environ 2,8 fois supérieure à celle d’Air Algérie, qui prévoit 756 627 sièges pour la même période.

Par ailleurs, le marché africain est en pleine dynamique, avec Air Peace enregistrant la plus forte progression parmi les dix premières compagnies du continent.

Avec une augmentation impressionnante de 54,7 % de sa capacité, Air Peace se distingue comme un acteur en pleine expansion sur le marché aérien africain.