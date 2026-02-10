Air Algérie booste son offre estivale 2026 avec plus de vols depuis la France, une aubaine pour les voyageurs

Air Algérie prépare l’été 2026 en ajustant son programme de vols au départ de l’aéroport de Metz – Nancy – Lorraine.

Les modifications concernent les liaisons avec plusieurs villes algériennes, dont Alger, Constantine et Oran, pour répondre aux périodes de forte affluence estivale.

Air Algérie optimise son programme de vols estivaux depuis la France

Pour l’été 2026, Air Algérie a revu son programme de vols au départ de l’aéroport de Metz – Nancy – Lorraine en France.

Cette révision concerne les liaisons avec plusieurs villes algériennes, dont Alger, Constantine et Oran.



La compagnie nationale algérienne a ainsi adapté ses fréquences pour répondre à la demande saisonnière des passagers.

En particulier, durant les mois d’été, périodes de forte affluence, Air Algérie ajuste ses horaires et fréquences.

Ces modifications offrent une alternative aux grands hubs aéroportuaires français, tout en assurant un service optimal aux voyageurs entre la région Grand Est et l’Algérie.

Modifications des liaisons entre Metz-Nancy-Lorraine et Alger

Air Algérie, qui assure actuellement quatre vols hebdomadaires sur la ligne Metz – Nancy – Lorraine et Alger, a annoncé une augmentation de ses rotations à partir de juin 2026.

Deux vols supplémentaires seront ajoutés chaque semaine pendant l’été, portant le total à six vols hebdomadaires.

Cependant, à partir d’octobre 2026, la fréquence reviendra à quatre vols par semaine. Ces ajustements permettent à la compagnie de répondre efficacement à la demande saisonnière tout en offrant un service de qualité aux passagers voyageant entre la France et l’Algérie.

Des nouveautés pour les vols vers Constantine et Oran !

La ligne Metz – Constantine, actuellement desservie une fois par semaine, connaîtra des changements en 2026.

Air Algérie prévoit de doubler la fréquence avec deux vols hebdomadaires pendant l’été (juin, juillet et août), avant de revenir à un vol par semaine en septembre et octobre.

Par ailleurs, bien qu’aucune rotation ne soit actuellement assurée entre Metz – Nancy – Lorraine et Oran, une reprise est prévue à partir d’avril 2026.

Un vol hebdomadaire sera proposé en été, quatre vols en septembre et un vol hebdomadaire en octobre, offrant ainsi plus d’options aux voyageurs.