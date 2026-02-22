Air Algérie bouleverse ses vols entre la France et l’Algérie, voici ce qui va changer pour les voyageurs

Air Algérie annonce des modifications dans son programme de vols entre la France et l’Algérie pour le deuxième trimestre 2026.

En raison de travaux de maintenance à l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg, la liaison Mulhouse-Constantine sera suspendue à partir de mi-avril.

Une alternative est prévue avec une nouvelle liaison Constantine-Strasbourg. Les passagers sont invités à consulter régulièrement le site de la compagnie pour plus d’informations.

Changements majeurs dans le programme de vols d’Air Algérie : qu’est-ce qui motive cette décision ?

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, prévoit une modification importante de son programme de vols entre la France et l’Algérie au deuxième trimestre 2026.

Cette décision est motivée par des contraintes techniques liées à un aéroport français. En effet, l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg, situé dans l’est de la France, sera soumis à des travaux de maintenance.

Ces travaux entraîneront la fermeture de la piste principale de cet aéroport du 15 avril au 20 mai 2026.

Par conséquent, la liaison régulière entre Mulhouse et Constantine sera temporairement suspendue pendant cette période, impactant ainsi le programme de vols d’Air Algérie.

Suspension et alternatives : comment Air Algérie s’adapte à la situation ?

Face à cette situation, Air Algérie a mis en place des mesures spécifiques. À partir de mi-avril 2026, la liaison Mulhouse-Constantine sera suspendue pour permettre les travaux de maintenance à l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg.

Pour pallier cette suspension, une nouvelle liaison entre Constantine et Strasbourg sera introduite du 16 avril au 16 mai 2026.

À partir du 21 mai 2026, la liaison Constantine-Mulhouse reprendra avec une fréquence de deux vols par semaine. Ces changements démontrent la capacité d’adaptation d’Air Algérie face aux contraintes techniques imposées par les travaux de maintenance.

Voyageurs d’Air Algérie, restez informés !

Il est crucial pour les passagers d’Air Algérie de consulter régulièrement le site officiel de la compagnie.

En effet, les horaires des vols ainsi que les aéroports de départ et d’arrivée peuvent être modifiés en fonction de l’avancement des travaux à l’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg.

Le calendrier des vols pourrait être ajusté selon l’évolution du chantier et les capacités opérationnelles de l’aéroport. Restez donc vigilants et informés pour éviter tout désagrément lié à ces modifications temporaires.