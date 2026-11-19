La filiale fret du transporteur national travaille à une liaison directe avec le sud des États-Unis pour acheminer les génisses du complexe laitier Baladna, à Adrar.

L’intention a été exposée le 17 novembre au Palais des expositions d’Alger, à huit jours de l’arrivée annoncée du premier contingent. Ni la date d’ouverture, ni la fréquence, ni le type d’appareil n’ont été rendus publics.

Une liaison présentée comme une perspective, pas comme une ligne ouverte

L’annonce est tombée en marge de la 9e édition du Salon international du transport et de la logistique, Logistical 2026, ouvert mardi au Palais des expositions des Pins maritimes et clos ce jeudi.

« Parmi nos aspirations, il y a la ligne entre le Texas et l’Algérie dans le cadre du projet de production de lait en poudre de la société algéro-qatarie Baladna », a déclaré Adel Kniber, directeur marketing d’Air Algérie Cargo. Le rôle de la filiale, a-t-il précisé, consiste en « l’accompagnement de cette opération du début jusqu’à la fin », assistance en escale comprise.



Le projet ne concerne que le fret. Rien n’a été dit du calendrier de lancement ni de l’aéroport texan retenu. Organisé par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, le salon réunit plus de 80 exposants autour des réformes du transport de marchandises.

Neuf États fournisseurs et 109 rotations jusqu’à Adrar

Le pont aérien porte sur 30 000 vaches de race Holstein achetées dans neuf États américains : Arizona, Nouveau-Mexique, Texas, Colorado, Idaho, Californie, Kansas, Iowa et Indiana. Les contrats ont été signés en novembre 2024, puis en avril 2026.

Baladna chiffre l’opération à 109 vols étalés sur une dizaine de mois, soit une moyenne de 300 bêtes par rotation, et la décrit comme l’un des plus vastes transferts aériens d’animaux vivants jamais coordonnés. Les contrats de cette deuxième phase dépassent 635 millions de dollars, sur un investissement total de 3,5 milliards partagé entre le groupe qatari et le Fonds national d’investissement.

Les premières génisses sont attendues à Adrar le 25 novembre. Le ministre de l’Agriculture, Sid-Ali Khaldi, a inspecté lundi 16 novembre le chantier de l’enclos de quarantaine voisin de l’aéroport, puis les travaux de l’usine de lait en poudre, avancés à 28 %.

Un fret aérien qui vise 65 000 tonnes en 2029

Air Algérie Cargo a traité environ 19 000 tonnes de marchandises en 2023 et table sur plus de 65 000 tonnes en 2029. Le 9 avril 2026, sa maison mère a signé avec la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger un protocole portant sur la conversion de cinq appareils passagers en avions-cargos.

La flotte dédiée passerait ainsi à six unités, contre un seul Boeing 737-800BCF aujourd’hui. Le même texte prévoit la transformation du terminal 3 de l’aéroport Houari-Boumédiène en zone de fret de 10 530 m², offrant 25 500 m³ de stockage, livrable en douze mois et exploitée sous concession de trente ans.

Le transport d’animaux vivants figure déjà au catalogue de la filiale, sous un régime conforme à la réglementation de l’IATA. Créée en 2016, elle dessert plus de 70 aéroports et a ouvert sa ligne de Niamey le 17 mars.

Sources