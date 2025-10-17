Air Algérie casse les codes avec une baisse spectaculaire des tarifs de ses vols internationaux

Air Algérie lance une promotion sur plusieurs de ses vols internationaux, visant à rendre les voyages plus accessibles, notamment pour la diaspora algérienne.

Les billets concernent des vols aller-retour en classe économique et incluent un bagage à main de 10 kg. Les tarifs varient selon les destinations, avec des vols vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Air Algérie : une promotion inédite pour voyager à moindre coût !

En vue de rendre les voyages plus abordables, notamment pour la diaspora algérienne, Air Algérie a mis en place une offre promotionnelle sur plusieurs de ses vols internationaux. Cette initiative propose des tarifs réduits sur un large panel de destinations à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Cette offre est une vraie opportunité pour rendre les voyages plus abordables. Pour les familles vivant à l’étranger, c’est une bouffée d’air.

Ryma, 38 ans, expatriée en France

Les billets en promotion concernent des vols aller-retour en classe économique et incluent uniquement un bagage à main de 10 kg. Il est important de noter que ces billets sont non remboursables mais peuvent être modifiés moyennant des frais supplémentaires.

Destinations concernées par l’offre promotionnelle

Cette offre exceptionnelle d’Air Algérie s’étend à une variété de destinations en Europe et en Amérique du Nord. Que vous souhaitiez découvrir les charmes de Milan, Rome ou Bruxelles, ou encore explorer Montréal, cette promotion est l’occasion idéale pour voyager à moindre coût.

Départ Destination Tarif promotionnel Alger Milan 23 363 DZD Francfort Alger 128,48 EUR Bruxelles Alger 129,89 EUR Alger Rome 18 629 DZD Oran Toulouse 16 220 DZD Constantine Lille 20 862 DZD Paris CDG Constantine 132,24 EUR Annaba Lyon 17 206 DZD Lyon Biskra 119,05 EUR Alger Montréal 82 906 DZD Alger Le Caire 43 671 DZD Alger Pékin 89 900 DZD

Il est toutefois crucial de rappeler que ces billets promotionnels sont non remboursables. Cependant, ils peuvent être modifiés, sous réserve de frais supplémentaires. Assurez-vous donc de bien vérifier les conditions spécifiques avant de finaliser votre réservation.

Comment optimiser sa réservation pour bénéficier des meilleurs tarifs ?

Pour profiter pleinement de cette offre promotionnelle, Air Algérie conseille à ses passagers de réserver leurs billets le plus tôt possible. Une certaine flexibilité sur les dates de voyage peut également permettre d’accéder à des tarifs encore plus attractifs.

Ce genre de promotion est parfait pour planifier un voyage en avance. Même si les billets ne sont pas remboursables, la possibilité de les modifier reste rassurante.

Samir, 45 ans, voyageur régulier

Il est essentiel de prendre en compte que des frais supplémentaires s’appliquent pour les bagages excédant la limite autorisée. Avant de finaliser votre réservation, n’oubliez pas de consulter les conditions spécifiques de l’offre sur le site officiel d’Air Algérie.