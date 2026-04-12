Air Algérie chamboule son planning de vols domestiques, les voyageurs s’adaptent à la nouvelle donne

Domestic Airlines, filiale d’Air Algérie, annonce des perturbations de vols les 11 et 12 avril 2026 en raison de conditions météorologiques difficiles, particulièrement dans le sud du pays.

rester en contact avec le service client et consulter régulièrement les mises à jour officielles pour organiser leurs déplacements.

Perturbations à prévoir : Air Algérie modifie son planning de vols domestiques

Domestic Airlines, filiale d’Air Algérie, annonce des modifications dans son programme de vols les 11 et 12 avril 2026.

Ces changements sont dus à des conditions météorologiques défavorables, particulièrement dans le sud du pays. Les vols entre Alger et les wilayas d’Oran, Constantine, Ouargla et Tamanrasset sont principalement concernés.

Les vents violents et les rafales attendus dans ces régions pourraient perturber les opérations de vol. Les passagers sont donc invités à vérifier l’état de leur vol avant de se rendre à l’aéroport et à rester en contact avec le service client de Domestic Airlines pour toute information supplémentaire.

Conseils pour s’adapter aux changements de vols

La compagnie recommande aux voyageurs de confirmer leurs réservations avant de se rendre à l’aéroport.

Il est également conseillé de rester en contact avec le service client pour obtenir des informations actualisées.

Les modifications d’horaires et les éventuelles annulations seront communiquées via le site officiel de la compagnie et par notifications directes aux passagers.

En outre, les passagers sont encouragés à prévoir un temps supplémentaire pour les formalités aéroportuaires et à anticiper d’éventuels retards. Ces mesures visent à minimiser les désagréments liés aux perturbations météorologiques.

Face aux intempéries, Domestic Airlines reste mobilisée

Domestic Airlines assure une surveillance constante de la situation pour adapter son programme de vols et garantir la sécurité des passagers.

Les vols en provenance ou à destination de Tamanrasset et d’Illizi sont particulièrement touchés par ces conditions météorologiques.

Pour les vols affectés, la compagnie propose des options de reprogrammation ou de modification de réservation.

Les équipes de Domestic Airlines restent mobilisées pour fournir des informations actualisées et coordonner les opérations avec les différents aéroports.