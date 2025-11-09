Air Algérie dans le top 20 des compagnies aériennes les plus en retard sur le sol français.

Air Algérie figure parmi les 20 compagnies aériennes ayant enregistré le plus de retards au départ de la France durant les vacances scolaires d’octobre-novembre 2025.

Selon une étude de Flightright, elle se classe 11e pour les retards supérieurs à 3 heures et 17e pour les retards entre 15 minutes et 3 heures.

Découvrez comment se positionne Air Algérie face aux autres compagnies aériennes, notamment celles desservant le Maghreb, ainsi que les implications pour les passagers en termes d’indemnisation.

Air Algérie, dans le top 20 des retards aériens en France : une réalité chiffrée

Une étude récente de Flightright place Air Algérie parmi les 20 compagnies aériennes ayant connu le plus de retards au départ de la France durant les vacances scolaires du 18 octobre au 3 novembre 2025.

Pour les retards supérieurs à 3 heures, Air Algérie se classe 11e avec seulement 2 vols retardés sur 611, soit 0,33% de son trafic.

En ce qui concerne les retards compris entre 15 minutes et 3 heures, la compagnie algérienne occupe la 17e position avec 76 vols concernés sur 611, représentant un taux de 12,44%. Ces chiffres placent Air Algérie dans la moyenne basse du classement général.

Comparaison des performances d’Air Algérie avec les autres compagnies aériennes

En comparaison, les compagnies desservant le Maghreb affichent des taux de retard plus élevés. Nouvelair est en tête avec 50,63% de retards, suivie de TAP Portugal (44,05%) et Ryanair (42,96%).

Les compagnies low-cost comme EasyJet et Transavia présentent respectivement des taux de retard de 41,70% et 13,92%.

Parmi les transporteurs régionaux, Air France et Royal Air Maroc enregistrent des taux de retard de 33,92% et 13,92% respectivement.

Concernant les retards longs, Tunisair, Nouvelair et Royal Air Maroc surpassent Air Algérie. Pour les retards courts, Turkish Airlines et Wizz Air Malta affichent des performances meilleures que la compagnie algérienne.

Ces données soulignent les disparités significatives entre les différentes compagnies aériennes opérant au départ de la France.

Quels sont vos droits en cas de retard de vol ?

Le règlement européen 261/2004 offre une protection aux passagers en cas de retard de vol. Pour les retards supérieurs à trois heures, ce texte prévoit un système d’indemnisation pouvant aller de 250 à 600 euros selon la distance du vol.

Lors de mes derniers voyages, j’ai remarqué que les retards étaient souvent courts et gérables. Cela reste frustrant, mais moins pénalisant qu’un retard de plusieurs heures. Madjid, 42 ans, entrepreneur

En cas de retard inférieur à 3 heures, les compagnies aériennes ont des obligations envers leurs passagers. Dès deux heures de retard sur les vols courts, elles doivent fournir une assistance comprenant des repas, des boissons et éventuellement un hébergement.