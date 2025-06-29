Air Algérie : découvrez en exclusivité l’A330neo commandé chez Airbus, un bijou de technologie aérienne

Air Algérie s’apprête à faire une entrée remarquée dans l’ère de la technologie aérienne de pointe avec l’acquisition d’un nouvel avion, l’A330neo, commandé directement chez Airbus. Cet appareil, véritable bijou de technologie, promet de révolutionner le voyage aérien et de propulser la compagnie nationale algérienne vers de nouveaux sommets. Préparez-vous à découvrir en exclusivité les caractéristiques impressionnantes de cet avion du futur qui promet de redéfinir les standards de l’industrie aéronautique.

Restez connectés pour un voyage inédit à bord de l’A330neo d’Air Algérie, une expérience que vous ne voudrez pas manquer.

L’assemblage de l’A330neo d’Air Algérie en images

Une vidéo exclusive dévoilée le 26 juin dernier offre un aperçu fascinant de l’assemblage de l’un des Airbus A330neo commandés par Air Algérie. Le deuxième exemplaire de cet avion, actuellement en cours d’assemblage dans les ateliers d’Airbus à Toulouse, illustre l’avancement du projet ambitieux de la compagnie nationale pour moderniser sa flotte.

L’appareil, arborant fièrement les couleurs rouge et blanc d’Air Algérie, est déjà doté d’ailes et d’une queue peintes. Cependant, il attend encore l’installation de ses moteurs avant de passer à la prochaine étape de fabrication.

Un renouvellement stratégique de la flotte pour Air Algérie

Dans le cadre d’une stratégie de modernisation, Air Algérie a passé une commande en mai 2023 comprenant l’A330neo, sept Boeing et un avion-cargo. Cette initiative vise à améliorer l’efficacité opérationnelle de la compagnie et l’expérience des passagers. L’A330neo, doté de technologies avancées, promet une consommation de carburant optimisée et une réduction de l’empreinte carbone, répondant ainsi aux exigences du transport aérien futur.

Malgré des retards de production chez Airbus, repoussant les premières livraisons à septembre 2025, cette acquisition marque une étape majeure pour Air Algérie qui se positionne comme un acteur clé du transport aérien dans la région.

Les premières livraisons, un tournant pour Air Algérie

Malgré les retards de production chez Airbus, qui ont repoussé les premières livraisons de juin à septembre 2025, le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, reste optimiste. Il souligne que ces difficultés, exacerbées par la crise sanitaire, touchent l’ensemble du secteur aéronautique.

Cependant, l’arrivée des nouveaux appareils modernes et performants promet un avenir radieux pour la compagnie. L’A330neo, avec ses capacités améliorées et son efficacité énergétique, représente une avancée significative pour Air Algérie. Les premières livraisons marqueront le début d’une nouvelle ère pour la compagnie, renforçant sa compétitivité sur le marché international.