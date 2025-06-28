Air Algérie : découvrez les premières photos du nouvel A330neo en assemblage chez Airbus

Air Algérie s’apprête à accueillir un nouveau membre dans sa flotte : l’A330neo. Actuellement en phase d’assemblage chez Airbus, ce bijou de technologie promet de révolutionner le voyage aérien. Pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend, nous avons réussi à obtenir les premières photos de cet avion en cours de construction. Préparez-vous à découvrir en exclusivité les coulisses de la naissance d’un géant des airs.

Restez connectés pour ne rien manquer de cette actualité aéronautique majeure.

Assemblage en cours du second Airbus A330neo d’Air Algérie

Le deuxième Airbus A330neo destiné à Air Algérie est actuellement en phase d’assemblage dans les ateliers d’Airbus à Toulouse. Cet avion, facilement reconnaissable grâce aux couleurs rouge et blanc de la compagnie nationale algérienne ornant sa queue et ses ailes, est encore dépourvu de moteurs à ce stade de sa construction.

Ce nouvel appareil s’inscrit dans le cadre d’une commande globale passée par Air Algérie en mai 2023, visant à renouveler et moderniser sa flotte. Les premières images de cet avion ont été partagées sur les réseaux sociaux par Algerian Spotter, une page spécialisée dans l’observation des avions.

Programme de renouvellement de la flotte d’Air Algérie

En mai 2023, Air Algérie a lancé un ambitieux programme de modernisation de sa flotte avec une commande globale de 16 appareils. Cette commande comprend huit Airbus A330-900neo, sept Boeing 737-9 MAX et un avion-cargo. Le premier Airbus A330-900neo, aux couleurs emblématiques de la compagnie, a été présenté au public en mars 2025.

Cependant, les premières livraisons, initialement prévues pour juin 2025, ont été reportées à septembre en raison de retards de production chez Airbus et ses sous-traitants. Malgré ces contretemps, ce programme de renouvellement marque une étape importante dans l’évolution d’Air Algérie vers une flotte plus moderne et performante.

Impact de la crise sanitaire sur les livraisons d’Airbus

Le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a récemment expliqué que le report des premières livraisons d’avions à septembre 2025 est dû à des retards de production chez Airbus et ses sous-traitants. Ces derniers, responsables des cabines et des équipements embarqués, ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire mondiale.

Selon Benhamouda, cette situation n’est pas unique à Air Algérie, mais affecte l’ensemble du secteur aéronautique, y compris d’autres constructeurs comme Boeing. Il prévoit un retour à la normale dans ce secteur d’ici une à trois années, soulignant l’impact durable de la pandémie sur les chaînes de production.