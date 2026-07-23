Air Algérie déploie son Boeing 737 MAX 8 sur deux destinations internationales clés, suscitant l’intérêt des voyageurs

Air Algérie franchit une nouvelle étape dans la modernisation de sa flotte avec l’introduction du Boeing 737 MAX 8 « El Houria ».

Ce nouvel appareil, symbole d’innovation et d’efficacité, s’apprête à transformer l’expérience de vol des passagers sur des lignes internationales stratégiques, tout en renforçant la compétitivité de la compagnie.

Air Algérie modernise sa flotte avec le Boeing 737 MAX 8

Air Algérie a récemment intégré le Boeing 737 MAX 8, baptisé « El Houria », dans sa flotte, marquant une étape clé dans son programme de modernisation.

Ce nouvel appareil, le premier d’une commande de 18, a effectué son vol inaugural le 13 juillet 2026, reliant Alger à Tunis.

Air Algérie 🇩🇿a reçu son premier Boeing 737 MAX 8 à l’aéroport d’Alger, marquant le lancement d’un vaste programme de modernisation de sa flotte. Cette livraison est la première d’une commande de 18 Boeing 737 MAX, destinée à accompagner l’ambition de la compagnie d’étendre son… pic.twitter.com/zeCycL2PaK — Gate7 (@Gate7aviation) July 13, 2026



Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de la compagnie visant à améliorer ses services et à renforcer sa présence sur les lignes internationales.

Dès le lendemain, le 737 MAX 8 a été déployé sur la ligne Alger – Londres Heathrow, assurant cinq vols hebdomadaires. Cette expansion témoigne de l’ambition d’Air Algérie d’étendre son réseau et d’optimiser ses opérations, tout en offrant une expérience de vol améliorée à ses passagers.

Un déploiement stratégique vers Londres

Dès le 14 juillet 2026, le Boeing 737 MAX 8 « El Houria » a été affecté à la ligne Alger – Londres Heathrow. Cette liaison, l’une des plus fréquentées du réseau d’Air Algérie, bénéficie désormais de cinq vols par semaine durant les mois de juillet et août.

Les départs d’Alger sont programmés les mardi, vendredi, samedi et dimanche à 10h20, avec une arrivée à Londres à 13h30. Un vol supplémentaire est assuré chaque lundi, partant à 13h50 pour une arrivée à 17h.

Pour les vols retour, l’avion décolle de Londres les mardi, vendredi, samedi et dimanche à 15h, arrivant à Alger à 17h55. Le lundi, le départ est fixé à 18h30, avec une arrivée à 21h25.

Ce programme estival souligne l’engagement d’Air Algérie à offrir des connexions optimisées et un confort accru à ses passagers, tout en renforçant sa présence sur le marché européen.

Perspectives d’expansion pour l’hiver 2026-2027

Pour la saison hiver 2026-2027, Air Algérie prévoit d’élargir l’utilisation de son Boeing 737 MAX 8 sur plusieurs lignes européennes et africaines.

L’appareil sera déployé vers des destinations clés telles que Paris, Lyon, Francfort, Londres-Stansted et Istanbul, ainsi que vers Dakar, Conakry et Addis-Abeba. Cette expansion vise à renforcer la présence de la compagnie sur ces marchés stratégiques.

En Algérie, le 737 MAX 8 desservira également des lignes domestiques comme Tamanrasset et Djanet. Ce déploiement permettra à Air Algérie d’évaluer les performances de l’appareil avant une montée en puissance prévue, optimisant ainsi ses opérations et améliorant l’expérience passager.