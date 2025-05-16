Air Algérie : des tarifs imbattables pour des vols depuis la France, découvrez les détails

Vous êtes à la recherche de vols abordables depuis la France ? Air Algérie pourrait bien être la solution idéale pour vous. La compagnie aérienne nationale algérienne est réputée pour ses tarifs compétitifs, offrant une alternative économique aux voyageurs souhaitant se rendre en Algérie ou dans d’autres destinations desservies par la compagnie. Dans cet article, nous allons explorer en détail les offres de vols d’Air Algérie depuis la France, afin de vous aider à planifier votre prochain voyage sans casser votre tirelire.

Restez avec nous pour découvrir comment profiter des meilleurs tarifs d’Air Algérie.

Des vols à tarifs réduits avec Air Algérie

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, propose une offre alléchante de vols aller-retour à des tarifs compétitifs, principalement depuis la France vers l’Algérie. Cette offre, disponible pour les réservations effectuées entre le 11 et le 31 mai, couvre une période de voyage s’étendant du 11 mai au 25 octobre 2025. Les billets, destinés aux voyageurs en classe économique, sont modifiables moyennant des frais mais ne sont pas remboursables.

Les tarifs commencent à partir de 137 euros pour un vol aller-retour Bordeaux-Oran. Cette offre s’inscrit dans le cadre de l’offre promotionnelle estivale « Otla » d’Air Algérie, qui propose des réductions allant jusqu’à 60% sur certaines destinations.

Tarifs et destinations détaillés

Les tarifs varient en fonction des destinations. Par exemple, un aller-retour Paris-Constantine est proposé à 197,46 euros, tandis qu’un Bordeaux-Oran coûte 137,91 euros. Pour un Marseille-Bejaia, il faut compter 174,47 euros. Ces billets incluent un bagage en cabine de 10 kg et un autre en soute de 23 kg. Des options sans bagage en soute sont également disponibles, avec par exemple un Marseille-Oran à 109,74 euros ou un Lyon-Alger à 119,29 euros.

L’offre s’étend aussi aux vols de l’Algérie vers la France, avec des tarifs en dinars algériens. Ainsi, un aller-retour Constantine-Paris est affiché à 30.195 dinars et un Oran-Marseille à 23.794 dinars. Des billets à prix réduits sont également disponibles pour d’autres destinations internationales.

Le succès de l’offre Otla d’Air Algérie

Depuis son lancement en janvier, l’offre promotionnelle estivale « Otla » d’Air Algérie a connu un franc succès. Jusqu’au début du mois de mai, la compagnie aérienne a vendu pas moins de 150.000 billets dans le cadre de cette offre. Cette dernière, qui propose des réductions allant jusqu’à 60% sur certaines destinations, est toujours disponible à la réservation, bien que les places restantes soient désormais très limitées.

En parallèle, Air Algérie continue de proposer des vols aller-retour à des tarifs réduits, rendant ainsi le voyage plus accessible pour de nombreux voyageurs. Ces offres promotionnelles confirment l’engagement de la compagnie à offrir des services de qualité à des prix compétitifs.