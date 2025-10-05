Air Algérie dévoile ses nouveaux avions : une révolution pour 2025 !

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale de l’Algérie, fait un pas audacieux vers l’avenir. En cette année 2025, elle dévoile sa nouvelle flotte d’avions, marquant une révolution dans le secteur du transport aérien algérien.

Cette annonce promet des changements significatifs et passionnants pour les voyageurs et l’industrie aéronautique en général. Préparez-vous à découvrir ce que Air Algérie nous réserve avec ces nouveaux avions qui promettent d’améliorer l’expérience de vol et de redéfinir les normes de l’aviation. Restez connectés pour en savoir plus sur cette évolution majeure qui marque un tournant décisif pour la compagnie aérienne.

Air Algérie s’apprête à accueillir 32 nouveaux avions pour renforcer ses lignes aériennes

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé que la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, prévoit d’intégrer 32 nouveaux avions à sa flotte à partir de juin 2026. Cette acquisition stratégique vise à renforcer les capacités opérationnelles de la compagnie sur ses lignes intérieures et internationales.

Ces nouveaux appareils permettront de répondre aux besoins croissants du secteur aérien algérien en termes de modernisation des infrastructures et d’amélioration de la desserte des différentes destinations. L’acquisition comprend deux types d’appareils des avions régionaux et des avions gros porteurs, destinés respectivement aux liaisons intérieures et internationales.

Renforcement des liaisons intérieures et internationales avec deux types d’appareils

La commande de 32 avions se divise en deux catégories : 16 ATR 72-600, des appareils régionaux, et 16 avions gros porteurs. Les ATR 72-600 seront dédiés au renforcement des liaisons intérieures, permettant une meilleure desserte des différentes régions du pays.

Quant aux avions gros porteurs, ils seront utilisés pour augmenter la capacité de la compagnie sur les lignes internationales. Le premier avion de cette commande sera livré dès octobre 2025, marquant le début de cette importante expansion de la flotte d’Air Algérie.

Un accord stratégique entre Air Algérie et ATR pour l’acquisition de 16 avions

En juillet 2025, un contrat a été signé entre Air Algérie et le constructeur aéronautique ATR pour l’achat de 16 avions ATR 72-600. Cette acquisition, approuvée par le président de la République, vise à répondre à la demande croissante de transport aérien à l’intérieur du pays.

L’accord comprend également l’acquisition d’un simulateur de vol ATR 72-600, une première en Afrique, qui servira à la formation des pilotes et techniciens aéronautiques. Ce partenariat renforce les liens entre ATR et Air Algérie, ce dernier étant le principal client de l’entreprise en Afrique.