Air Algérie dévoile ses tarifs promotionnels vers plusieurs destinations

Air Algérie propose une nouvelle promotion sur plusieurs destinations internationales, avec des billets aller-retour en classe économique à partir de 27 000 dinars.

Lancée le 29 octobre 2026, cette offre est valable jusqu’au 30 novembre. Elle concerne notamment Londres, Genève, Bruxelles, Lisbonne et Tunis, mais exclut la ligne Alger-Paris, très fréquentée par les voyageurs.

Air Algérie : les destinations européennes à prix réduit

La compagnie nationale applique des tarifs promotionnels sur plusieurs liaisons au départ de l’Algérie. Le billet Alger-Londres (Heathrow) est proposé à partir de 55 064 dinars, tandis que la liaison Alger-Genève débute à 38 810 dinars.

D’autres destinations européennes bénéficient également de réductions. Les billets Alger-Bruxelles, Alger-Lisbonne et Alger-Vienne sont respectivement affichés à partir de 39 696, 38 648 et 34 341 dinars.

L’offre concerne aussi certaines liaisons régionales. Les voyageurs peuvent notamment réserver un Biskra-Lyon à partir de 35 500 dinars ou un Tlemcen-Marseille à partir de 35 000 dinars. Le tarif promotionnel pour Annaba-Istanbul commence à 45 000 dinars.

Tunisie, Égypte et Afrique : les tarifs proposés

Les promotions d’Air Algérie couvrent également plusieurs destinations en Afrique du Nord et sur le continent africain. La liaison Alger-Tunis est accessible à partir de 27 000 dinars, ce qui constitue le tarif le plus bas parmi les destinations communiquées.

Pour Alger-Le Caire, le billet aller-retour débute à 53 000 dinars. En Afrique subsaharienne, les tarifs varient selon la destination et la classe de voyage. Un billet Alger-Johannesburg est proposé à partir de 61 232 dinars en classe économique et 246 132 dinars en classe affaires.

Pour Abidjan, les prix commencent à 72 350 dinars en économique et atteignent 180 150 dinars en affaires. La liaison Alger-Addis-Abeba est affichée à partir de 99 435 dinars en économique, contre 193 077 dinars en classe affaires.

Alger-Paris exclue de la promotion Air Algérie

Contrairement à plusieurs destinations européennes, la ligne Alger-Paris ne bénéficie pas de cette campagne tarifaire. Les billets sont proposés à partir de 64 657 dinars et peuvent dépasser 80 000 dinars selon les dates de voyage.

La liaison Sétif-Lyon n’est pas non plus présentée comme une destination promotionnelle dans les tarifs communiqués : les billets commencent à 55 209 dinars et peuvent dépasser 68 000 dinars en novembre.

Les voyageurs doivent tenir compte de la période de réservation, des dates de départ et des disponibilités avant de comparer les prix. L’offre promotionnelle prend fin le 30 novembre 2026.