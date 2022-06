Air Algérie dévoile son programme pour l’été 2022 – Découvrez les promesses

Vols supplémentaires et nouvelles destinations…La compagnie Aérienne nationale offre l’opportunité à tous les ressortissants algériens et internationaux la possibilité de se déplacer en cette saison estivale 2022. L’activité touristique étant relancée, ce nouveau programme tissera plusieurs liaisons au niveau international. Tous les détails dans cet article.

Voyage – Air Algérie fin prêt pour la saison estivale 2022

Feu vert accordé pour Air Algérie : le nouveau programme d’été 2022 débarque ! De quoi faire réjouir tous les ressortissants algériens. En effet, la saison estivale entre à grand pas : les vols nationaux et internationaux sont de plus en plus demandés. En réponse à cette demande, les autorités relatives au renforcement du programme de vols internationaux autorisent la compagnie algérienne à renforcer ses vols sur plusieurs destinations. C’est une nouvelle tant attendue par les voyageurs Algériens et internationaux.

Ce nouveau programme débarque ce mois-ci et se poursuivra jusqu’au mois de juillet.

Nouveau programme Air Algérie – Ouverture de la vente des billets !

Promesse faite, promesse due. Air Algérie lance le nouveau programme pour la saison estivale 2022. Ce programme se concentrera autant sur les vols nationaux qu’internationaux.

La destination Istanbul est de plus en plus sollicitée. L’ouverture de la vente de billets pour les vols à destination d’Istanbul commence actuellement. En guise de réponse à cette demande particulière, la compagnie aérienne nationale ouvre des vols supplémentaires à destination d’Istanbul au départ de Constantine, Alger, Annaba et Oran.

Par ailleurs, la vente des vols internationaux supplémentaires est acclamée pour le vol au départ d’Alger, de Constantine, d’Oran et d’Annaba. Conformément au renforcement du programme de vols internationaux, les vols internationaux sont de plus en plus renforcés. Au départ d’Oran, il sera maintenant possible de rejoindre Montréal et Frankfurt. De plus, le vol « Alger – Montréal – Alger » ouvre également ses portes pour tous les voyageurs.

Sur le réseau France, la ruée sur les vols internationaux a suscité quelques attentes.