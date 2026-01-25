Air Algérie dévoile une nouvelle grille tarifaire pour ses vols vers Johannesburg depuis les grandes villes européennes

Air Algérie lance une offre exclusive pour ses passagers, proposant des billets à prix réduits sur sa ligne directe Alger-Johannesburg et vers plusieurs destinations européennes.

Cette initiative vise à renforcer son réseau en reliant l’Afrique et l’Europe via son hub à Alger, offrant ainsi une option pratique et abordable pour voyager.

Air Algérie propose des vols à tarifs réduits vers Johannesburg

NEWS 🚨 | Air Algérie annonce ses tarifs pour les vols vers Johannesburg au départ de plusieurs villes, avec une escale à Alger. – Que pensez-vous des prix ? pic.twitter.com/1pgbfkoIfU — Algeria Project (@Algeria3New) January 23, 2026



L’objectif est de renforcer le réseau de la compagnie, en créant un lien entre l’Afrique et l’Europe via son hub régional à l’aéroport d’Alger.

Cette offre intervient dans le cadre de la reprise de la liaison directe entre les deux villes, offrant aux voyageurs des tarifs attractifs non seulement pour les vols entre Alger et Johannesburg, mais aussi entre plusieurs capitales européennes et la métropole sud-africaine. Ainsi, Air Algérie continue de faire de l’aéroport d’Alger un véritable hub régional.

Détails de l’offre alléchante

Le billet aller simple Alger-Johannesburg est proposé à partir de 95’000 dinars algériens, tandis que le vol retour commence à 640 dollars.

95 000 Dinars algériens C’est le tarif de départ annoncé pour un billet aller simple Alger–Johannesburg, avec une franchise bagages complète incluse. A lire aussi : Inondations à Tunis : quand les eaux montent, le réseau de transport s'immobilise totalement

Ces tarifs incluent une franchise de bagages généreuse : un bagage à main de 10 kg et deux bagages en soute de 23 kg chacun.

Des réductions sont également disponibles pour les vols depuis plusieurs capitales européennes vers Johannesburg.

L’offre est ouverte à la réservation jusqu’au 28 février 2026, pour des voyages à effectuer jusqu’au 24 octobre 2026.

Air Algérie renforce sa position sur le marché international avec cette nouvelle offre !

Cette offre stratégique permet à Air Algérie de consolider sa présence sur le marché international.

En proposant des tarifs compétitifs pour des liaisons entre l’Afrique et l’Europe, la compagnie aérienne algérienne se positionne comme un acteur majeur du transport aérien.

Pouvoir relier l’Europe à l’Afrique australe avec des tarifs maîtrisés et un passage fluide par Alger est un vrai plus. Air Algérie devient une alternative crédible sur ces axes long-courriers. Laurent, 52 ans, consultant international

De plus, cette initiative offre aux passagers une alternative pratique et économique pour voyager entre ces deux continents.

Que ce soit pour des raisons professionnelles ou touristiques, les voyageurs bénéficient désormais d’une option supplémentaire pour leurs déplacements internationaux.