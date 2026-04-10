Air Algérie dévoile une offre alléchante pour faire grimper vos Miles

Air Algérie dévoile une nouvelle promotion pour les membres de son programme de fidélité, Air Algérie Plus.

Cette offre permet de cumuler le double de miles sur certains vols internationaux et concerne 11 destinations jusqu’au 30 juin 2026.

Des avantages supplémentaires sont également offerts, notamment en matière de bagages. Une occasion unique pour les voyageurs réguliers d’accumuler rapidement des miles et de profiter plus vite des récompenses.

Air Algérie Plus lance une promotion pour booster vos miles

Une nouvelle offre alléchante est lancée par Air Algérie pour les membres de son programme de fidélité, Air Algérie Plus.

Cette promotion permet aux voyageurs de cumuler le double de miles sur certains vols internationaux. Valable jusqu’au 30 juin 2026, cette offre concerne 11 destinations spécifiques.

Les villes concernées sont Guangzhou, Rotterdam, Douala, Abuja, Nantes, Strasbourg, N’Djamena, Lisbonne, Johannesburg, Addis-Abeba et Kuala Lumpur.

Chaque vol vers ces destinations offre l’opportunité d’accumuler deux fois plus de miles qu’à l’accoutumée, facilitant ainsi l’accès aux récompenses du programme.

Comment maximiser vos gains de miles avec Air Algérie Plus

Pour profiter pleinement de cette offre, il est essentiel de réserver via le site officiel d’Air Algérie, son application mobile ou ses agences partenaires.

Seuls les billets émis sous le tarif régulier permettent de bénéficier du doublement des miles. Les miles doublés sont ensuite crédités sur le compte du membre dans un délai de 48 heures après le vol.

Il est important de noter que toute modification ou annulation de billets peut affecter le cumul des miles.

De plus, un bonus complémentaire est offert : 3 000 miles supplémentaires peuvent être obtenus après trois vols consécutifs entre le 15 décembre 2025 et le 30 juin 2026. Cette offre peut être renouvelée une fois.

Des avantages supplémentaires pour les détenteurs de cartes Chelia et Tahat

Air Algérie Plus ne se limite pas à la multiplication des miles. En effet, le programme offre également des avantages liés aux bagages.

Les détenteurs de la carte Chelia bénéficient d’un bagage supplémentaire de 23 kg sur les vols internationaux, une aubaine pour les voyageurs fréquents.

Quant aux titulaires de la carte Tahat, ils jouissent du même privilège, mais celui-ci s’étend aussi aux vols domestiques.

Ces promotions visent à récompenser la fidélité des voyageurs et à renforcer les avantages du programme Air Algérie Plus, permettant ainsi de cumuler plus rapidement des miles et d’atteindre plus vite les récompenses.