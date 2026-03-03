Air Algérie dévoile une offre alléchante pour inaugurer son vol inaugural vers Manchester

Air Algérie élargit son réseau au Royaume-Uni avec l’ouverture d’une nouvelle liaison Alger-Manchester pour la saison estivale 2026.

Pour célébrer ce lancement, prévu le 14 juin 2026, la compagnie aérienne propose une offre promotionnelle sur les billets, disponibles à la réservation dès maintenant.

Cette expansion renforce la présence d’Air Algérie sur le marché britannique, offrant ainsi plus de choix et de flexibilité aux voyageurs.

Air Algérie lance une offre promotionnelle pour sa nouvelle liaison Alger-Manchester

La compagnie aérienne Air Algérie célèbre l’ouverture de sa nouvelle ligne Alger-Manchester avec une offre promotionnelle alléchante.



Les billets en aller simple, disponibles avec ou sans bagages en soute, sont proposés à des tarifs attractifs.

Au départ d’Alger, le prix du billet sans bagage commence à 40.389 dinars algériens, tandis qu’au départ de Manchester, il débute à 218 livres sterling.

Cette offre est valable jusqu’au 31 mars 2026 pour des voyages programmés entre le 14 juin et le 24 octobre 2026.

Détails de la nouvelle ligne aérienne vers Manchester

La mise en service de cette nouvelle liaison est prévue pour le 14 juin 2026. Air Algérie assurera deux vols hebdomadaires, chaque dimanche et mardi, reliant directement Alger à Manchester.

Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes et peuvent être effectuées via le site internet de la compagnie ou dans ses agences commerciales.

Cette expansion du réseau d’Air Algérie au Royaume-Uni offre aux voyageurs plus de flexibilité et de choix pour leurs déplacements.

Expansion du réseau d’Air Algérie au Royaume-Uni

Avec l’intégration de Manchester, Air Algérie élargit son réseau britannique qui comprend déjà Londres Heathrow et Londres Stansted.

Cette expansion permet à la compagnie de proposer une fréquence globale de 14 vols par semaine vers ces trois aéroports durant l’été 2026.

Cette augmentation de la présence d’Air Algérie sur le marché britannique offre aux voyageurs plus d’options et de flexibilité pour leurs déplacements entre l’Algérie et le Royaume-Uni, renforçant ainsi l’attractivité de la compagnie.