Air Algérie dévoile une offre alléchante pour s’envoler vers l’Europe

Air Algérie lance une offre exceptionnelle pour la saison estivale 2026, avec des vols à prix réduit vers Palma de Majorque et d’autres destinations internationales.

Cette initiative s’inscrit dans sa stratégie visant à rendre les voyages plus accessibles et à renforcer la connectivité entre l’Algérie et le reste du monde.

Air Algérie dévoile une offre alléchante pour Palma de Majorque

La compagnie aérienne Air Algérie surprend avec une offre spéciale pour ses vols vers Palma de Majorque, en Espagne.

Cette promotion estivale 2026 propose des billets aller-retour en classe économique à partir de 31’433 DZD depuis l’aéroport d’Alger.



Pour les voyageurs partant de l’Espagne, le tarif est fixé à 248 euros. Les réservations sont ouvertes jusqu’au 30 avril pour des voyages prévus jusqu’au 24 octobre.

L’offre comprend un bagage cabine de 10 kg, avec la possibilité d’ajouter un bagage en soute moyennant un supplément.

C’est l’occasion idéale pour planifier ses vacances estivales à l’avance et découvrir Palma de Majorque, une destination européenne combinant plage, culture et détente.

Les charmes de Palma de Majorque

Palma de Majorque, capitale de l’île des Baléares, est une destination de choix pour tous types de voyageurs.

Ses plages paradisiaques et ses paysages pittoresques offrent un cadre idéal pour la détente et le dépaysement.

En plus de son cadre naturel enchanteur, Palma de Majorque est riche en culture et en histoire. Que vous voyagiez seul, en famille ou entre amis, cette ville saura vous séduire par son patrimoine et son atmosphère méditerranéenne.

Des réductions sur plusieurs liaisons internationales, qu’attendez-vous ?

Air Algérie a annoncé une baisse significative des tarifs pour plusieurs de ses liaisons internationales.

Les destinations long-courriers comme Montréal et Guangzhou (Chine) sont désormais plus accessibles. Des réductions ont également été appliquées sur des lignes très demandées vers la France et d’autres villes européennes.

Ces initiatives font partie de la stratégie d’Air Algérie visant à rendre les voyages plus abordables et à renforcer la connectivité entre l’Algérie et le reste du monde. Alors, n’hésitez plus et profitez de ces offres exceptionnelles pour planifier vos prochains voyages.