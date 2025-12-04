Air Algérie dévoile une offre alléchante pour s’envoler vers Montréal, les voyageurs sont aux aguets

Air Algérie lance une offre spéciale pour les voyageurs à destination de Montréal, avec des billets aller-retour en classe économique à partir de 82 897 dinars algériens.

82 897 Tarif aller-retour Un montant particulièrement attractif pour un vol entre Alger et Montréal, inédit pour un aller-retour en classe économique.

Valable jusqu’au 31 décembre 2025, cette promotion inclut deux bagages en soute et un en cabine. Les réservations peuvent être modifiées moyennant des frais supplémentaires.

L’Airbus A330-900neo, récemment introduit sur la liaison Alger-Montréal, assure ces vols d’une durée moyenne de huit heures.

Air Algérie lance une offre alléchante pour Montréal

La compagnie aérienne Air Algérie dévoile une offre spéciale pour les voyageurs se rendant au Canada.

Cette promotion concerne la liaison Alger-Montréal, avec des billets aller-retour en classe économique à partir de 82 897 dinars algériens. L’offre est valable pour toute réservation effectuée jusqu’au 31 décembre 2025.

Avec un tarif aussi bas pour Montréal, c’est la première fois que je me décide à faire le voyage. L’offre m’a clairement poussée à franchir le pas. Amélia, 34 ans, ingénieure

Les vols concernés par cette offre doivent être programmés entre le 30 novembre 2025 et le 13 juin 2026. Une occasion en or pour les voyageurs souhaitant découvrir la belle ville de Montréal à un tarif avantageux. Les conditions particulières de cette offre seront à consulter auprès d’Air Algérie.

Avantages et conditions de l’offre exceptionnelle

Cette offre spéciale d’Air Algérie présente des avantages non négligeables. Chaque voyageur bénéficie d’une franchise bagage généreuse, avec deux bagages en soute de 23 kilogrammes chacun et un bagage cabine de 10 kilogrammes.

Cependant, il est important de noter que les billets peuvent être modifiés moyennant des frais supplémentaires, mais ne sont pas remboursables.

Les billets promotionnels sont disponibles dans la limite des places disponibles, à réserver via le site officiel d’Air Algérie ou auprès des agences de voyage agréées. Ne manquez pas cette occasion unique de voyager à un tarif avantageux vers Montréal.

L’Airbus A330-900neo, nouvel atout d’Air Algérie sur la liaison Alger-Montréal

En plus de cette offre alléchante, Air Algérie a récemment introduit l’Airbus A330-900neo sur la liaison Alger-Montréal.

Air Algérie 🇩🇿a réceptionné son 1er Airbus A330neo qui va lui permettre d’étendre son réseau international. #AirAlgerie #Airbus #A330neo pic.twitter.com/rQTZ24K6rl — Gate7 (@Gate7aviation) November 13, 2025



Cet avion moderne effectue des vols d’une durée moyenne de huit heures entre les deux villes, offrant ainsi un confort optimal aux passagers.

La compagnie aérienne ne compte pas s’arrêter là et prévoit le déploiement progressif de cet appareil sur d’autres destinations internationales. Un calendrier opérationnel est en cours d’élaboration pour concrétiser ce projet ambitieux.