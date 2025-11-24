Air Algérie dévoile une offre inédite pour les voyageurs au départ d’Alger, une première dans l’histoire de la compagnie

Air Algérie intensifie ses efforts pour renforcer les connexions aériennes avec l’Afrique. La compagnie annonce une offre promotionnelle sur ses vols directs Alger-N’Djamena, visant à rendre les voyages entre l’Algérie et le Tchad plus accessibles.

Cette initiative s’inscrit dans un projet plus large d’expansion du réseau africain d’Air Algérie, incluant également la reprise des vols vers Johannesburg.

Air Algérie lance une offre inédite pour rapprocher l’Algérie et le Tchad

En vue de faciliter les déplacements entre l’Algérie et le Tchad, Air Algérie a mis en place une offre inédite sur ses vols directs reliant Alger à N’Djamena.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’accessibilité, avec des tarifs attractifs destinés à encourager les voyages entre ces deux pays. Les passagers partant d’Alger peuvent désormais profiter de billets à partir de 63 000 DZD.

Pour ceux qui quittent N’Djamena, le prix de départ est fixé à 259 900 XAF. Cette offre alléchante est accompagnée d’une promesse de qualité de service et de confort à bord, pour une expérience de voyage agréable.

Le début des vols directs Alger-N’Djamena

Les vols directs entre Alger et N’Djamena ont été inaugurés le 21 octobre 2025, en conformité avec les directives du président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Cette nouvelle liaison aérienne s’inscrit dans un projet plus large de renforcement des connexions aériennes entre l’Algérie et plusieurs pays africains, une initiative lancée lors de l’Exposition commerciale intra-africaine.

Un pas vers le renforcement des liens africains

L’objectif est de faciliter les échanges commerciaux et humains, tout en soutenant la coopération entre les nations africaines.

La ligne Alger-N’Djamena n’est qu’une partie d’une expansion plus large du réseau d’Air Algérie en Afrique, visant à répondre à une demande croissante de liaisons aériennes directes entre les pays africains.

Des offres alléchantes pour découvrir l’Afrique avec Air Algérie

Air Algérie ne s’arrête pas là et propose également des vols entre N’Djamena et Douala à partir de 142 190 XAF. Cette offre, valable jusqu’au 30 novembre 2025, est une autre initiative visant à renforcer les liens entre les pays africains.

De plus, la compagnie a annoncé la reprise de ses vols vers Johannesburg dès le 16 janvier 2026. Ces nouvelles liaisons s’inscrivent dans un plan d’expansion plus large du réseau africain d’Air Algérie, visant à faciliter les connexions entre l’Algérie et d’autres pays du continent.