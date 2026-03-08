Air Algérie dévoile une offre spéciale Aïd el Fitr, un cadeau pour les fidèles de la compagnie aérienne

Air Algérie prépare une offre spéciale pour l’Aïd el Fitr 2026, destinée aux membres de son programme de fidélité Air Algérie Plus.

Cette promotion, valable sur l’ensemble du réseau de la compagnie, permettra aux voyageurs de cumuler des miles bonus et d’accéder plus rapidement aux avantages du programme.

Air Algérie Plus : une offre spéciale pour l’Aïd el Fitr 2026

En célébration de l’Aïd el Fitr 2026, Air Algérie lance une offre spéciale pour les membres du programme de fidélité Air Algérie Plus.

Cette promotion unique permet aux voyageurs de gagner des miles bonus et d’accéder plus rapidement aux avantages du programme. En effet, chaque vol effectué entre le 12 et le 27 mars 2026 rapportera 1500 miles bonus.



C’est une opportunité exceptionnelle pour les adhérents du programme de fidélité de recevoir des récompenses supplémentaires tout en profitant de leurs voyages avec Air Algérie.

Les miles seront crédités sur le compte des passagers inscrits au programme Air Algérie Plus, couvrant toutes les destinations desservies par la compagnie.

Comment profiter de cette offre exceptionnelle ?

Pour bénéficier de cette promotion, il suffit d’être membre du programme de fidélité Air Algérie Plus et de voyager avec la compagnie entre le 12 et le 27 mars 2026.

Cette offre est valable une seule fois par membre, mais elle s’applique à l’ensemble du réseau de la compagnie, incluant les vols domestiques et internationaux.

Que vous prévoyiez un voyage interne ou que vous souhaitiez explorer une destination internationale, cette offre est une occasion en or pour cumuler des miles bonus.

Assurez-vous simplement de planifier votre vol durant la période indiquée pour profiter de cette offre exceptionnelle.

Quels sont les avantages de cette offre pour les voyageurs fréquents ?

Cette offre spéciale est particulièrement avantageuse pour les voyageurs fréquents. En effet, les miles bonus accumulés permettent de se rapprocher plus rapidement des récompenses du programme Air Algérie Plus, telles que des billets gratuits ou des surclassements. C’est une occasion unique de maximiser le cumul de miles pendant la période de l’Aïd.

De plus, Air Algérie a récemment modifié le calcul des segments qualifiants, qui déterminent l’accès aux niveaux supérieurs du programme.

Ces changements facilitent l’accession à ces statuts privilégiés, offrant encore plus d’avantages aux passagers réguliers.