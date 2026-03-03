Air Algérie dévoile une offre spéciale pour l’Aïd el-Fitr 2026, avec des billets d’avion à prix cassés

Air Algérie lance une offre promotionnelle pour l’Aïd el-Fitr 2026, avec des réductions allant jusqu’à 40% sur ses billets internationaux.

Destinée principalement à la communauté algérienne résidant à l’étranger, cette initiative permet de célébrer la fin du Ramadan en Algérie à des tarifs avantageux.

Les réservations sont ouvertes du 2 au 10 mars 2026 pour des voyages entre le 12 et le 27 mars 2026.

Air algérie lance une offre spéciale pour l’aïd el-fitr 2026

En prévision de l’Aïd el-Fitr 2026, Air Algérie dévoile une offre inédite sur ses billets internationaux. Cette promotion, principalement destinée à la communauté algérienne résidant à l’étranger, vise à faciliter leur retour en Algérie pour célébrer la fin du Ramadan.



Grâce à cette initiative, les voyageurs pourront bénéficier de tarifs réduits pour rejoindre leurs familles durant cette période festive.

L’objectif de cette offre est d’encourager les membres de la diaspora algérienne à rentrer au pays pour les festivités de l’Aïd el-Fitr, tout en profitant de tarifs avantageux. Les réservations sont déjà ouvertes, mais attention, l’offre est limitée dans le temps.

Détails de l’offre exceptionnelle

La promotion spéciale Aïd el-Fitr offre une réduction de 40% sur les billets en classe économique et de 25% en classe affaires. Valable sur tout le réseau international d’Air Algérie, elle inclut des vols long-courriers tels que Montréal-Alger et les principales liaisons européennes.

Deux nouveaux tarifs ont été introduits : le tarif Aïd et le tarif Aïd Plus. Ces options permettent aux passagers de choisir le type de billet qui correspond à leurs besoins tout en profitant des remises proposées.

Pour plus d’informations, il est recommandé de consulter le site officiel d’Air Algérie ou de contacter directement leurs agences commerciales.

Comment bénéficier de l’offre et engagements d’Air Algérie

Pour profiter de cette offre, les clients sont invités à consulter le site officiel d’Air Algérie ou à se rendre dans les agences commerciales pour effectuer leur réservation et vérifier la disponibilité des sièges.

Il est important de noter que seules les réservations et voyages effectués entre le 2 et le 27 mars 2026 permettent de bénéficier des réductions.

En outre, Air Algérie s’engage à assurer la sécurité et le confort des passagers tout au long du trajet.

La compagnie aérienne nationale met tout en œuvre pour garantir une expérience de voyage agréable et sans tracas à ses clients.