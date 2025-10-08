Air Algérie dévoile une surprise inattendue concernant les tarifs de Domestic Airlines, les voyageurs sont sous le choc

Dans un contexte où le coût des voyages aériens est souvent sujet à controverse, Air Algérie fait une annonce surprenante concernant les tarifs de Domestic Airlines.

50 % Tarifs accessibles Une grande partie des tarifs domestiques sont fixés de manière à rester en dessous du coût moyen de nombreux vols internationaux.

Karim Bahar, conseiller du directeur général en charge de la communication et des relations publiques, dévoile une politique tarifaire inattendue, qui laisse les voyageurs sous le choc.

Politique tarifaire d’Air Algérie : Karim Bahar fait une annonce surprenante

Occupant le poste de conseiller du directeur général en charge de la communication et des relations publiques chez Air Algérie, Karim Bahar a récemment partagé des informations précieuses sur la politique tarifaire de Domestic Airlines. Il a souligné l’engagement de la compagnie à rendre les billets d’avion abordables pour ses clients, malgré les coûts opérationnels.

Je prends régulièrement des vols intérieurs pour rendre visite à ma famille. Ce qui m’encourage à voyager avec Air Algérie, c’est la stabilité des prix. Même en période de forte demande, les billets restent abordables, ce qui est rare. Nadia, 42 ans, enseignante

Bahar a expliqué que les tarifs proposés par Domestic Airlines sont soigneusement calculés pour être accessibles au plus grand nombre. Il a également mentionné que, bien que la compagnie doive couvrir ses coûts opérationnels, elle s’efforce de maintenir des prix attractifs, surtout pour les voyageurs nationaux.

Comment Air Algérie détermine ses tarifs ?

Les tarifs de Domestic Airlines, filiale d’Air Algérie, sont le résultat d’une analyse de marché minutieuse. Cette analyse prend en compte divers facteurs tels que les coûts du carburant, les taxes aéroportuaires et la demande pour différentes destinations.

Bahar a souligné l’importance de maintenir une stabilité tarifaire pour offrir des prix compétitifs aux voyageurs, tant sur les vols nationaux qu’internationaux.

L’engagement d’Air Algérie envers un service de qualité

Outre la tarification, Air Algérie accorde une grande importance à la qualité du service. Bahar a insisté sur l’accent mis par la compagnie sur la satisfaction des passagers, en fournissant des services adaptés à leurs attentes.

Cela comprend la ponctualité des vols, la qualité des appareils, ainsi que l’accueil et le confort à bord.

🇩🇿 Du nouveau dans le ciel algérien. Lancement de Domestic Airlines, la nouvelle filiale d’Air Algérie dédiée aux vols intérieurs. Cette nouvelle filiale regroupera l’ensemble des activités de transport domestique en Algérie, avec une flotte consolidée comprenant : ▫️15 avions… pic.twitter.com/1sf4fw6UMH — air plus news (@airplusnews) July 4, 2025

Renouvellement de la flotte d’Air Algérie pour plus de sécurité et de confort

Air Algérie s’engage à renouveler sa flotte, une initiative qui vise à garantir la sécurité des passagers tout en optimisant la gestion des coûts. Cette démarche permet à la compagnie de maintenir des standards élevés en matière de sécurité et de confort.

Objectif principal Impact sur les passagers Résultat attendu Sécurité renforcée Réduction des risques techniques Confiance accrue dans la compagnie Confort amélioré Expérience de vol plus agréable Fidélisation des voyageurs Gestion optimisée des coûts Moins de frais de maintenance à long terme Tarifs compétitifs et stables

Grâce à cette stratégie, Air Algérie peut proposer des billets d’avion à des prix compétitifs sans compromettre la qualité du service. C’est ainsi que la compagnie réussit à concilier accessibilité financière et satisfaction des passagers.