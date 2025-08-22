Air Algérie Domestic Airlines : les nouvelles priorités officiellement dévoilées pour un futur prometteur

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale de l’Algérie, vient de dévoiler ses nouvelles priorités pour un futur prometteur. Cette annonce intervient dans un contexte où le secteur de l’aviation est en pleine mutation et où les attentes des voyageurs sont de plus en plus exigeantes. Quels sont donc ces nouveaux objectifs qui vont guider la stratégie de la compagnie dans les années à venir ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Restez avec nous pour en savoir plus sur les ambitions d’Air Algérie et comment elles pourraient transformer votre expérience de vol.

Domestic Airlines : La nouvelle filiale d’Air Algérie pour renforcer le transport aérien national

Domestic Airlines, la nouvelle branche d’Air Algérie, a été officiellement inaugurée pour répondre à l’augmentation de la demande en matière de transport aérien interne. Cette initiative vise à améliorer le réseau domestique, augmenter la fréquence des vols et moderniser la flotte afin de mieux desservir les différentes régions algériennes. Le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a souligné l’importance de cette expansion lors d’une réunion de travail, insistant sur la nécessité d’intégrer efficacement les employés de Tassili Airlines, qui ont rejoint Domestic Airlines suite à sa fusion avec Air Algérie.

Renforcement de la connectivité aérienne nationale : les ambitions de Domestic Airlines

Domestic Airlines, filiale d’Air Algérie, s’est fixé comme objectif principal d’améliorer la connectivité aérienne à travers l’Algérie. Pour ce faire, la compagnie envisage d’augmenter la fréquence des vols et d’ajouter de nouvelles liaisons vers des destinations moins desservies, notamment dans le sud du pays et les régions périphériques. Le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a souligné l’importance de garantir la régularité des vols et de renforcer la connectivité entre les différentes régions du pays. Ces efforts visent à faciliter les déplacements des citoyens, soutenir l’économie nationale et améliorer l’accès aux différents marchés.

Modernisation de la flotte et services numériques : les nouvelles priorités de Domestic Airlines

Domestic Airlines, filiale d’Air Algérie, a annoncé l’acquisition de 16 nouveaux avions ATR 72-600 pour moderniser sa flotte. Ces appareils, conçus pour les vols courts, seront dédiés aux lignes domestiques, permettant une meilleure desserte des zones isolées et répondant à la demande croissante en transport aérien national. Parallèlement, la compagnie prévoit d’améliorer la qualité des services aux passagers avec l’introduction de nouveaux services numériques, tels que l’enregistrement en ligne et le suivi en temps réel des vols, offrant ainsi une expérience de voyage plus fluide.