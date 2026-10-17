Air Algérie élargit ses horizons avec cinq nouvelles destinations dès octobre

Air Algérie s’apprête à élargir son réseau international avec l’ouverture de nouvelles liaisons vers des destinations clés en Afrique et en Asie dès octobre 2026.

Cette expansion stratégique vise à renforcer la connectivité d’Alger avec des villes comme Shanghai, Brazzaville, et Lagos, tout en augmentant la fréquence des vols vers le Moyen-Orient.

Nouvelles liaisons internationales : Air Algérie s’envole vers de nouveaux horizons

Air Algérie s’apprête à enrichir son réseau international en lançant et en reprenant cinq liaisons au départ d’Alger durant la seconde moitié d’octobre 2026.

Parmi les destinations phares figurent Shanghai, Brazzaville, Conakry, Lagos et Tripoli. Ces nouvelles routes, avec des inaugurations prévues entre le 25 et le 28 octobre, visent à renforcer la présence de la compagnie en Afrique et en Asie.

Avec des fréquences allant de deux à trois vols par semaine, ces ouvertures marquent une étape clé dans l’expansion stratégique d’Air Algérie. Elles permettront de connecter Alger à des métropoles dynamiques, facilitant ainsi les échanges économiques et culturels.

Dates clés pour les nouvelles destinations d’Air Algérie

Les nouvelles liaisons d’Air Algérie débuteront avec Conakry le 25 octobre 2026, suivies de Shanghai et Brazzaville le 26 octobre.

Tripoli rejoindra le réseau le 28 octobre, tandis que Lagos sera desservie dès la fin octobre. Ces ouvertures s’accompagnent de fréquences variées, allant de deux à trois vols hebdomadaires selon la destination.

Ces nouvelles connexions renforceront la présence d’Air Algérie en Afrique et en Asie, offrant aux passagers des opportunités accrues de voyages et d’échanges. Les voyageurs sont invités à consulter le site officiel pour les détails des horaires et des réservations.

Renforcement des liaisons vers le Moyen-Orient

Air Algérie intensifie sa présence au Moyen-Orient en augmentant la fréquence de ses vols entre Alger et Doha.

À partir du 25 octobre 2026, cette liaison passera à un vol quotidien, offrant ainsi une flexibilité accrue aux voyageurs.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la compagnie visant à renforcer ses connexions internationales.

En parallèle, Air Algérie poursuit son expansion en Afrique et en Asie avec l’ouverture de nouvelles routes. Les voyageurs intéressés par ces destinations peuvent consulter le site officiel d’Air Algérie pour obtenir des informations détaillées sur les horaires, les tarifs et les disponibilités.