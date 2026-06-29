Air Algérie élargit ses horizons avec de nouvelles destinations dès cette année

Air Algérie s’engage dans une ambitieuse expansion internationale, visant à renforcer sa présence en Afrique et en Asie d’ici 2026.

Avec de nouvelles destinations et une flotte modernisée, la compagnie aspire à transformer l’aéroport d’Alger en un hub régional stratégique, répondant ainsi à la croissance du trafic aérien mondial.

Expansion du réseau international d’Air Algérie

Air Algérie intensifie le développement de son réseau international avec l’ouverture de nouvelles liaisons vers l’Afrique et l’Asie d’ici fin 2026.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à répondre à la croissance du trafic aérien et à renforcer la présence de la compagnie sur des marchés prometteurs.

En modernisant sa flotte et en multipliant les destinations, Air Algérie ambitionne de transformer Alger en un hub aérien régional.

Cette expansion stratégique vise à améliorer les connexions entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie, consolidant ainsi sa position sur la scène internationale.

Nouvelles destinations africaines pour Air Algérie

Après l’inauguration de la liaison Alger-Luanda, Air Algérie prévoit d’étendre son réseau africain avec de nouvelles destinations.

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La compagnie lancera prochainement des vols vers Conakry et Brazzaville, tout en reprenant ses liaisons vers Tripoli. Ces ajouts porteront à 18 le nombre de destinations africaines desservies.

En outre, Air Algérie envisage d’ouvrir des lignes vers Accra, Lagos et Maputo. Ces projets témoignent de sa volonté de renforcer sa présence en Afrique, en s’appuyant sur une flotte modernisée pour répondre à la demande croissante et améliorer les connexions régionales.

Un hub régional en devenir

Air Algérie nourrit l’ambition de transformer l’aéroport international d’Alger en un hub aérien régional, facilitant les correspondances entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

Cette stratégie repose sur la modernisation de sa flotte, avec l’acquisition de nouveaux Airbus et Boeing, permettant d’améliorer l’efficacité et le confort des vols.

En parallèle, la compagnie étend son réseau vers l’Asie avec des liaisons prévues vers Guangzhou, Kuala Lumpur, Shanghai et New Delhi.

Ces nouvelles destinations renforceront la position d’Alger comme un point de transit clé, stimulant ainsi le développement économique et touristique de la région.