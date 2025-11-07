Air Algérie élargit son horizon avec l'inauguration de liaisons inédites vers Nantes et Strasbourg depuis Alger.

Air Algérie élargit son réseau avec l’ouverture de deux nouvelles lignes reliant Alger à Nantes et Strasbourg, dès le 1er décembre.

Air Algérie s’envole vers de nouvelles destinations : Nantes et Strasbourg

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, élargit son réseau avec l’ouverture de deux nouvelles lignes.

Air Algérie ouvre deux nouvelles destinations vers la France dès le 1er décembre.

Dès le 1er décembre prochain, les voyageurs pourront s’envoler d’Alger vers Nantes et Strasbourg en France. Les billets sont déjà disponibles à la vente.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Air Algérie de se rapprocher de sa clientèle, en Algérie et à l’étranger, et de répondre aux attentes de la diaspora algérienne.

Pour plus d’informations, les voyageurs sont invités à contacter le centre d’appel au numéro 3302 ou à se rendre dans les agences commerciales.

Pourquoi cette expansion ? Un rapprochement stratégique avec sa clientèle

En élargissant son réseau, Air Algérie cherche à se rapprocher davantage de ses clients. Cette démarche vise à répondre aux besoins spécifiques de la diaspora algérienne, en Algérie et à l’étranger.

Chaque été, les billets pour Alger partent très vite. Avec cette nouvelle ligne, ce sera plus simple de voyager sans passer par Paris. C’est un vrai gain de temps !

Fodhil, 42 ans, ingénieur à Strasbourg

La diversification des offres de voyage est également au cœur de cette stratégie d’expansion. L’objectif est de proposer une gamme de services plus large et adaptée aux attentes variées de sa clientèle.

Besoin d’informations supplémentaires ? Air Algérie vous accompagne !

Pour toute information complémentaire, Air Algérie se tient à votre disposition. N’hésitez pas à contacter ses agences commerciales ou son centre d’appel au numéro 3302.

Cette assistance est essentielle pour faciliter votre voyage et répondre à toutes vos interrogations. Air Algérie s’engage à vous accompagner tout au long de votre parcours.