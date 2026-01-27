Air Algérie émet une note spéciale qui fait parler d’elle

Air Algérie a récemment annoncé une nouvelle cruciale pour les pèlerins algériens du Hadj 2026. Les bénéficiaires d’une réduction sur leur billet d’avion doivent entamer sans tarder les démarches pour obtenir leur certificat de réduction, un document indispensable pour profiter de cette offre.

Parallèlement, le gouvernement propose une aide financière conséquente pour faciliter l’accès au pèlerinage.

Le respect des délais est primordial pour garantir la disponibilité des vols et la réussite de ce voyage spirituel prévu entre le 21 et le 31 mai 2026.

Air Algérie fait une annonce cruciale pour les pèlerins du Hadj 2026

Le 26 janvier 2026, Air Algérie a dévoilé une information essentielle à l’attention des pèlerins algériens sélectionnés pour le Hadj 2026.

Ceux qui bénéficient d’une réduction sur leur billet d’avion doivent sans tarder entamer les démarches administratives pour obtenir leur certificat de réduction. Ce document est crucial pour profiter de la réduction sur le tarif du billet.

La compagnie aérienne insiste sur l’urgence de ces démarches. Tout retard pourrait affecter la disponibilité des vols pour le Hajj. Il est donc impératif de respecter les délais pour garantir sa participation au pèlerinage.

Un soutien financier pour faciliter le pèlerinage

En plus de la réduction sur les billets d’avion, une aide financière de 10 millions de centimes a été annoncée par le gouvernement pour chaque pèlerin.

رئيس الجمهورية #عبد_المجيد_تبون يقرر دعم تكاليف الحجاج الجزائريين لهذا العام بمبلغ 10 ملايين سنتيم لتبلغ القيمة الاجمالية للتكاليفه 82 مليون سنتيم بدل من 92 مليون سنتيم. pic.twitter.com/2wR1PRj7EQ — 🇩🇿 1.2.3 viva l’algerie (@vivalalgerie7) January 25, 2026



Cette initiative vise à rendre le Hajj plus accessible, notamment pour ceux dont la situation financière pourrait être un frein.

L’Office national du Hadj et de la Omra a souligné l’importance de ces démarches et le respect des délais.

Ce soutien financier est une mesure précieuse pour alléger le coût du pèlerinage et permettre à un plus grand nombre de personnes de réaliser ce voyage spirituel.

Les dates du Hadj 2026 et l’importance de la préparation

Le Hadj 2026 se tiendra du 21 au 31 mai, correspondant aux 8 au 13 Dhou al-Hijja 1447 H. Ces dates sont cruciales pour les pèlerins qui doivent planifier leur voyage en conséquence.

Air Algérie souligne l’importance d’une préparation minutieuse pour ce pèlerinage. La compagnie aérienne insiste également sur le respect des délais pour les démarches administratives.

Les pèlerins doivent être vigilants et commencer ces formalités dès que possible pour éviter tout retard qui pourrait affecter leur participation au Hadj.