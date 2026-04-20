Air Algérie en pleine mutation, le PDG se prononce sur l’émergence des compagnies aériennes privées algériennes

Découvrez les perspectives d’évolution du transport aérien en Algérie selon Hamza Benhamouda, PDG d’Air Algérie.

Il souligne l’importance de la diversification du marché et l’émergence de nouvelles compagnies pour répondre aux besoins croissants des voyageurs.

Air Algérie se positionne comme un acteur clé dans cette transformation, prête à partager son expertise et à soutenir le développement du secteur.

Air Algérie, un acteur clé dans l’émergence des compagnies aériennes privées algériennes

Le développement du secteur aérien algérien doit beaucoup à Air Algérie. Son PDG, Hamza Benhamouda, a récemment exprimé son souhait de voir émerger de nouvelles compagnies aériennes pour diversifier le marché.

Il est convaincu que le secteur aérien ne devrait pas dépendre d’un seul opérateur et voit dans le marché actuel des opportunités pour des initiatives privées.

Air Algérie se positionne comme un soutien majeur pour ces projets, prête à partager son expertise technique et à former les équipes des nouvelles compagnies.

L’objectif est d’encourager l’investissement privé tout en apportant un accompagnement concret aux nouveaux opérateurs.

Quelle est la place des compagnies privées dans le paysage aérien algérien ?

La croissance du marché domestique algérien justifie l’arrivée de nouvelles compagnies aériennes. Entre 2023 et 2025, Air Algérie a augmenté ses vols domestiques de 35%, passant de 33 000 à 40 000 vols. Cette augmentation témoigne d’une demande soutenue et d’un besoin de capacité supplémentaire.

En parallèle, une compagnie domestique a été créée sur instruction du président de la République, doublant ainsi le nombre de vols disponibles en moins d’un an.

Ces initiatives montrent l’importance des compagnies privées pour répondre aux besoins croissants des voyageurs et soutenir la mobilité nationale.

Vers une évolution progressive du transport aérien en Algérie !

Hamza Benhamouda, PDG d’Air Algérie, met en lumière une transformation graduelle du secteur aérien algérien.

Il exprime la volonté de la compagnie nationale de collaborer avec de nouveaux acteurs, offrant un soutien structuré pour diversifier le marché.

L’accent est mis sur l’expansion du réseau domestique et l’implication du secteur privé dans le développement de l’aviation civile.

Le rôle de l’État et des autorités de régulation, combiné à la participation du secteur privé, est désormais essentiel pour répondre aux besoins des voyageurs et soutenir le développement du transport aérien sur l’ensemble du territoire national.