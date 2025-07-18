Air Algérie en quête de nouveaux talents : recrutement massif de pilotes imminent

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale de l’Algérie, est sur le point de lancer une campagne de recrutement d’envergure pour attirer de nouveaux talents dans ses rangs. Cette initiative intervient dans un contexte où l’industrie aéronautique connaît une reprise dynamique après les défis posés par la pandémie mondiale. L’objectif principal de cette démarche est de renforcer l’équipe de pilotes de la compagnie, afin de répondre à une demande croissante et de maintenir son engagement envers la sécurité et le service de qualité.

Restez connectés pour découvrir comment Air Algérie compte attirer et former les meilleurs talents du secteur.

Air Algérie lance un recrutement de pilotes pour renforcer ses capacités opérationnelles

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a récemment dévoilé son intention de recruter des pilotes, dans le but d’améliorer ses performances opérationnelles. Les contrats proposés sont à durée indéterminée (CDI) et s’inscrivent dans le cadre d’un programme de Self Sponsoring, où les candidats financent eux-mêmes leur formation.

Cette initiative vise à attirer des talents algériens possédant un baccalauréat, deux années d’études universitaires techniques, un certificat théorique de pilote de ligne (ATPL) et une licence de pilote professionnel (CPL/IR/ME), tous deux délivrés par l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC).

Conditions et critères de sélection des candidats chez Air Algérie

En plus des qualifications académiques et professionnelles, Air Algérie exige d’autres conditions pour postuler. Les candidats doivent être algériens, âgés de moins de 40 ans à la date de présélection et ne pas être engagés dans un autre contrat. Ils doivent également détenir un certificat MCC (Multi Crew Cooperation), un certificat médical de classe 1 valide et maîtriser l’anglais au niveau 4 minimum selon les critères de l’OACI.

Des compétences supplémentaires sont souhaitées, notamment une expérience en opérations aériennes, une bonne maîtrise de l’informatique et des qualités personnelles telles que le sens de la discipline, la capacité à travailler en équipe et à prendre des décisions sous pression.

Procédure de candidature et processus de sélection chez Air Algérie

Les postulants doivent envoyer leur dossier à [email protected] dans un délai de 15 jours après la publication de l’annonce. Le dossier doit comprendre un CV, une lettre de motivation, des copies de diplômes, certificats et attestations, ainsi que des justificatifs d’identité et de situation vis-à-vis du service national, le tout scanné en PDF.

Le lieu de travail est l’aéroport d’Alger. Seuls les candidats répondant aux critères seront contactés pour passer les étapes de sélection, qui incluent une qualification sur appareil et le début des opérations. L’embauche ne sera effective qu’après la réussite de toutes ces étapes.