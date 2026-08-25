Air Algérie en quête de talents mondiaux pour assurer la sécurité de ses avions

Air Algérie lance un appel d’offres international pour la maintenance de sa flotte, visant à optimiser ses capacités opérationnelles.

La compagnie prévoit de créer une filiale dédiée d’ici fin 2026, tout en sous-traitant temporairement ces opérations. Découvrez les détails de cette initiative stratégique et les types d’avions concernés.

Objectif et portée de l’appel d’offres international

Air Algérie a initié un appel d’offres international pour sélectionner des prestataires spécialisés dans la maintenance lourde de sa flotte d’avions.

La division Maintenance et Réparation des Aéronefs est responsable de cette démarche, visant à établir une liste restreinte de partenaires qualifiés.

Les types d’avions concernés incluent les Airbus A330-200, Boeing 737-800, 737-700, 737-600, ainsi que les ATR 72-500 et ATR 72-600. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des opérations de maintenance nécessaires pour assurer la disponibilité et la sécurité des appareils de la compagnie.

Comment participer à cet appel d’offres ?

Pour participer à l’appel d’offres international d’Air Algérie, les entreprises intéressées doivent d’abord obtenir le dossier d’appel d’offres. Ce dossier est essentiel pour soumettre une candidature valide. Les candidats peuvent le demander par courrier électronique à l’adresse fournie par Air Algérie.

Une fois le dossier obtenu, les offres doivent être transmises par voie électronique, conformément aux modalités précisées.

Seuls les prestataires ayant acquis le dossier sont autorisés à participer. Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent contacter la division Maintenance et Réparation des Aéronefs par email.

Une stratégie ambitieuse pour l’avenir

Air Algérie s’engage dans une démarche stratégique visant à renforcer ses capacités opérationnelles.

Actuellement, la compagnie sous-traite la maintenance de ses avions à des opérateurs internationaux. Cependant, elle prévoit de créer une filiale dédiée à la maintenance d’ici fin 2026. Cette initiative permettra à Air Algérie de capitaliser sur l’expérience acquise au fil des années.

Le PDG, Hamza Benhamouda, a annoncé ce projet lors de la réception de nouveaux avions, soulignant l’importance de cet investissement pour l’avenir de la compagnie. Cette stratégie vise à améliorer l’efficacité et l’autonomie de la maintenance aéronautique.