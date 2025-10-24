Air Algérie envisage d’élargir sa flotte, un nouveau souffle pour le ciel algérien ?

Air Algérie, la compagnie aérienne nationale, est en pleine croissance grâce à un ambitieux programme d’investissements dans sa flotte.

16 Appareils ATR 72-600 Un renforcement majeur du réseau domestique d’Air Algérie, destiné à mieux relier les villes du pays.

Avec des commandes récentes de Boeing 737 MAX-9 et Airbus A330-900, ainsi que l’acquisition de 16 avions ATR 72-600 pour renforcer son réseau intérieur, la compagnie vise à équilibrer son expansion internationale tout en soutenant le développement économique et touristique local.

Des projets d’acquisitions supplémentaires sont prévus jusqu’en 2035 pour répondre aux défis futurs et satisfaire les besoins de ses passagers.

Air Algérie : une expansion ambitieuse en vue

La compagnie aérienne nationale de l’Algérie, Air Algérie, poursuit son développement avec un programme d’investissement ambitieux dans sa flotte.

Le PDG Hamza Benhamouda a confirmé récemment que de nouvelles commandes d’avions sont à l’étude pour renforcer les capacités de la compagnie sur le plan domestique et international.

Lors d’une conférence de presse, Benhamouda a annoncé que la compagnie maintient un objectif clair de modernisation et de diversification de sa flotte.

Dans cette perspective, Air Algérie a lancé un programme de renouvellement de sa flotte, avec des commandes supplémentaires d’Airbus A330-900 et de Boeing 737 MAX-9.

Renouvellement de la flotte : un pas vers la modernisation

En 2023, Air Algérie a initié un programme de renouvellement de sa flotte en commandant huit Boeing 737 MAX-9 et huit Airbus A330-900.

2035 Horizon stratégique Le plan d’investissement s’étend jusqu’en 2035, marquant une vision à long terme pour la compagnie.

Cette initiative visait à augmenter la capacité de la compagnie pour répondre à une demande croissante sur ses lignes internationales.

En prenant régulièrement les lignes Paris-Alger, j’ai constaté une vraie amélioration du confort à bord. Si la compagnie continue dans cette direction, elle pourra rivaliser avec les grandes compagnies du bassin méditerranéen. Nadia, 42 ans, consultante en commerce international

Récemment, la commande d’Airbus A330-900 a été portée à dix unités.

Un investissement pour le réseau intérieur

Deux ans plus tard, en 2025, la compagnie a franchi une nouvelle étape en acquérant 16 avions de type ATR 72-600.

Ces appareils, destinés à renforcer le réseau intérieur, témoignent de l’engagement d’Air Algérie à améliorer la connectivité entre les différentes régions du pays, tout en soutenant le développement du tourisme local et des projets économiques régionaux.

Stratégie d’équilibre entre présence internationale et service national

Air Algérie s’efforce de maintenir un équilibre entre son expansion internationale et une forte présence sur le marché national.

La compagnie reste déterminée à servir la diaspora algérienne avec des conditions de transport optimales, tout en soutenant le développement économique et touristique des régions du pays.

La création de la filiale Domestic Airlines est un élément clé de cette stratégie. Cette initiative vise à renforcer le réseau interne et à favoriser les liens économiques et touristiques entre les différentes régions de l’Algérie.