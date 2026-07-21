Air Algérie envisage des vols directs vers Séoul, une ouverture vers l’Asie qui intrigue

L’Algérie et la Corée du Sud franchissent une étape majeure en établissant un accord sur les droits de trafic aérien, ouvrant la voie à des vols réguliers entre Alger et Séoul.

Cette avancée stratégique promet de renforcer les échanges économiques et de positionner l’Algérie comme un hub entre l’Afrique et l’Asie.

Accord sur les droits de trafic aérien entre l’Algérie et la Corée du Sud

L’Algérie et la Corée du Sud ont récemment conclu un accord historique sur les droits de trafic aérien, mettant fin à un blocage persistant depuis l’accord initial de 2005, entré en vigueur en 2009.

Ce nouvel accord ouvre la voie à l’établissement de liaisons directes entre Alger et Séoul, une avancée significative pour les deux nations.

TRANSPORT | The expansion of Algiers as an international hub & Air Algérie’s network continues. – Air Algérie is expected to soon announce a new direct route between Algiers & Seoul, operating 4 times per week. Once launched, Algiers will become only the second African city… pic.twitter.com/SvwgDgwkV2 — Algeria Project (@Algeria3New) July 20, 2026



Cette entente permettrait à Air Algérie ou à une compagnie sud-coréenne d’exploiter des vols réguliers, renforçant ainsi la connectivité entre l’Afrique et l’Asie.

L’accord marque une étape clé pour le développement des relations économiques et des échanges culturels entre les deux pays.

Perspectives pour l’exploitation de la nouvelle ligne aérienne

Air Algérie apparaît comme un candidat naturel pour exploiter la nouvelle liaison directe entre Alger et Séoul, grâce à son rôle central dans le développement du réseau international de l’Algérie.

Cependant, d’autres compagnies aériennes sud-coréennes pourraient également se positionner pour cette opportunité stratégique.

Avant de lancer cette ligne, les compagnies devront évaluer la rentabilité potentielle, obtenir les autorisations nécessaires et définir les modalités d’exploitation, telles que les horaires et les fréquences des vols. Ces étapes sont cruciales pour garantir le succès de cette nouvelle connexion entre l’Afrique et l’Asie.

Opportunités stratégiques pour l’Algérie et la Corée du Sud

La nouvelle liaison aérienne entre Alger et Séoul offre des opportunités stratégiques majeures. La Corée du Sud pourrait attirer des voyageurs algériens et des passagers en transit d’autres pays africains et méditerranéens, renforçant ainsi son attractivité touristique et commerciale.

Cette ouverture permettrait également à l’Algérie de consolider son rôle de passerelle entre l’Afrique et l’Asie, facilitant les échanges économiques et culturels.

En outre, l’impact potentiel sur les relations économiques bilatérales est significatif. Le transport de fret pourrait bénéficier de cette connexion, stimulant les échanges commerciaux entre les deux pays.

Cette dynamique pourrait encourager de nouveaux partenariats économiques et renforcer les liens entre les entreprises algériennes et sud-coréennes, ouvrant la voie à une coopération accrue dans divers secteurs.