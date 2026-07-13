Air Algérie envisage des vols vers Berlin et Varsovie, une nouvelle ère pour les voyageurs

Air Algérie élargit son horizon européen avec l’ouverture de nouvelles lignes vers Varsovie et Berlin.

Cette expansion s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de développement international, soutenue par l’acquisition de nouveaux avions et une vision présidentielle visant à positionner l’Algérie comme un hub stratégique entre trois continents.

Air Algérie s’envole vers de nouvelles destinations européennes

Air Algérie élargit son réseau en Europe avec l’ouverture de nouvelles lignes vers Varsovie et Berlin. Cette initiative, annoncée par le ministre Saïd Sayoud lors d’une cérémonie à l’aéroport d’Alger, vise à renforcer la présence de la compagnie sur le continent européen.

Ces nouvelles liaisons offriront aux voyageurs davantage d’options tout en favorisant les échanges économiques et culturels entre l’Algérie et l’Europe.

Elles s’inscrivent dans une stratégie plus large de développement, qui inclut également l’expansion vers l’Asie et l’Afrique, consolidant ainsi la position d’Air Algérie sur la scène internationale.

Objectifs des nouvelles lignes vers Berlin et Varsovie

Les nouvelles liaisons vers Berlin et Varsovie visent à diversifier les options de voyage pour les passagers tout en stimulant les échanges économiques et touristiques entre l’Algérie et l’Europe.

Cette expansion s’inscrit dans la vision stratégique du président Abdelmadjid Tebboune, qui cherche à moderniser les infrastructures du pays et à renforcer son rôle de carrefour entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.

En élargissant son réseau européen, Air Algérie espère attirer davantage de touristes et d’hommes d’affaires, contribuant ainsi à la croissance économique locale et à la création de partenariats internationaux. Cette stratégie de développement vise à consolider la position de la compagnie sur la scène mondiale.

Expansion vers l’Asie et l’Afrique

Air Algérie poursuit son expansion internationale avec l’ouverture de nouvelles lignes vers Kuala Lumpur, Guangzhou, Addis-Abeba, Luanda et Libreville.

Ces destinations renforcent la présence de la compagnie en Asie et en Afrique, répondant à une demande croissante de connectivité. Les projets futurs incluent des vols vers Brazzaville et Conakry, élargissant encore le réseau africain.

TRANSPORT | Air Algérie poursuit le renforcement de son réseau international avec l’ouverture prochaine de 4 nouvelles dessertes : 1/ Alger 🇩🇿 – Brazzaville 🇨🇬

2/ Alger 🇩🇿 – Conakry 🇬🇳

3/ Alger 🇩🇿 – Varsovie 🇵🇱

4/ Alger 🇩🇿 – Berlin 🇩🇪 – La liaison Alger – Conakry devrait être… https://t.co/iJ91XP5yix pic.twitter.com/XbdCNk5xa9 — Algeria Project (@Algeria3New) July 12, 2026



Pour soutenir cette croissance, Air Algérie a lancé un programme d’acquisition de 18 avions, dont un Boeing 737 MAX 8 et un ATR 72-600 récemment reçus.

Un contrat pour 16 ATR 72-600 supplémentaires vise à améliorer les liaisons intérieures, soulignant l’importance du transport aérien pour le développement économique et social de l’Algérie.