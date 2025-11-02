Air Algérie et Transavia bravent le froid : les vols France-Algérie maintenus pour l’hiver 2026

Malgré une réduction des fréquences, Air Algérie et Transavia maintiendront leurs liaisons entre l’aéroport de Toulouse-Blagnac et les principales villes algériennes durant la saison hivernale 2025-2026.

Ces vols, essentiels pour les échanges entre les deux rives de la Méditerranée, répondent à une demande soutenue, notamment durant les vacances scolaires.

Air Algérie et Transavia, un engagement sans faille pour l’hiver 2025-2026

Les compagnies aériennes Air Algérie et Transavia ont réaffirmé leur engagement à maintenir leurs liaisons entre la France et l’Algérie durant la saison hivernale 2025-2026.

Malgré une diminution des fréquences par rapport à la période estivale, ces vols seront assurés jusqu’à fin mars 2026.

Cette décision garantit la continuité des échanges entre le sud-ouest de la France et l’Algérie, une route très prisée par la diaspora algérienne.

L’aéroport de Toulouse-Blagnac a confirmé que les deux transporteurs poursuivront leurs opérations malgré une baisse des fréquences. Ces liaisons restent cruciales pour les relations entre les deux côtés de la Méditerranée et sont parmi les plus demandées du réseau franco-algérien.

toulouse-blagnac, le pont aérien vers l’Algérie

Les vols au départ de Toulouse-Blagnac vers les principales villes algériennes sont assurés par Air Algérie et Transavia.

Ces liaisons permettent de relier le sud-ouest de la France à l’Algérie, une route très fréquentée par la diaspora algérienne.

90 % Taux de remplissage estimé Les vols vers Oran et Alger continuent d’afficher un taux d’occupation élevé, reflet d’une forte demande.

L’aéroport de Toulouse-Blagnac a confirmé un taux de remplissage élevé pour ces vols, en particulier ceux à destination d’Oran.

Cela témoigne de l’importance de ces liaisons pour les échanges entre les deux pays et de leur popularité auprès des voyageurs.

Des horaires ajustés pour faciliter les correspondances : une offre qui répond à une demande soutenue ?

Face à une demande soutenue, notamment durant les vacances scolaires de décembre et février, les compagnies aériennes ont adapté leurs horaires.

Cette stratégie vise à faciliter les correspondances avec d’autres destinations françaises et européennes pour les voyageurs entre la France et l’Algérie.

Cette offre ajustée démontre l’engagement des compagnies aériennes à répondre aux besoins des passagers.

Elle souligne également l’importance des liaisons entre la France et l’Algérie, particulièrement prisées durant la période hivernale.