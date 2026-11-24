Six vols entre Bruxelles, Alger et Oran figuraient parmi les annulations du lundi 23 novembre, jour de grève du contrôle aérien belge.

Le soir même, deux syndicats de skeyes ont déposé un nouveau préavis valable du 9 décembre au 9 janvier, une fenêtre qui englobe les vacances scolaires de Noël. Pour les passagers, les droits ne sont pas les mêmes selon la compagnie et le sens du trajet.

Six vols vers Alger et Oran rayés du programme lundi

Skeyes, le gestionnaire belge du contrôle aérien, a suspendu ses services réguliers de 7 h à 21 h, hors urgences. Une partie de son personnel rejoignait la journée d’action nationale contre la politique budgétaire du gouvernement fédéral.

Brussels Airport attendait 429 vols. Son administrateur délégué, Arnaud Feist, n’en prévoyait que 25, soit 404 annulations et plus de 51 000 voyageurs touchés. Charleroi a fermé toute la journée.

Grève en Belgique : le trafic aérien totalement paralysé ce lundi, tous les vols annulés entre 7 h et 21 h dlvr.​it/TWQppT https://t.co/hf5Bwr4EeE — Air Journal (@airjournal) November 22, 2026



Dès la veille, le programme de l’aéroport bruxellois affichait annulés les deux vols d’Air Algérie, l’AH 2062 Alger-Bruxelles de 12 h 50 et l’AH 2063 Bruxelles-Alger de 14 h.

S’y ajoutaient quatre vols de TUI fly TB 3407 et TB 3408 sur Alger, TB 3453 et TB 3454 sur Oran. La compagnie belge dit avoir sauvé 20 de ses 26 vols du jour en avançant ou en repoussant les horaires, sans détailler le sort des six autres.

Un préavis du 9 décembre au 9 janvier, sans date d’action fixée

CSC-Transcom et SLFP ont déposé lundi un préavis couvrant tout le personnel de skeyes, du 9 décembre 2026 à 0 h au 9 janvier 2027 à 0 h. Aucun jour de grève n’est annoncé à ce stade.

Les vacances d’hiver y tombent entièrement. Elles courent du 21 décembre 2026 au 3 janvier 2027, en Fédération Wallonie-Bruxelles comme en Flandre. Une famille qui a réservé un séjour en Algérie pendant les congés a donc l’aller et le retour dans la période visée. En mai, une grève nationale avait déjà inquiété les voyageurs entre la Belgique et l’Algérie.

Les syndicats contestent les horaires, la rémunération du travail de nuit et les mesures de fin de carrière, et demandent une conciliation au plus tard le 26 novembre. La direction s’est dite « surprise et indignée » : un accord de médiation a été signé début novembre par la seule CGSP, troisième syndicat de l’entreprise.

Remboursement, réacheminement, indemnité : ce qui dépend du trajet

Le règlement européen 261/2004 couvre tout vol qui décolle de l’Union, quelle que soit la compagnie, mais à l’arrivée seulement les transporteurs européens. Un Bruxelles-Alger d’Air Algérie y est soumis, le trajet inverse relève des conditions de la compagnie. TUI fly, transporteur belge, l’applique dans les deux sens.

Le passager d’un vol annulé choisit alors entre remboursement, réacheminement au plus tôt ou départ à une date qui lui convient. La compagnie lui doit les repas pendant l’attente, plus l’hôtel si le départ glisse au lendemain.

L’indemnité forfaitaire est une autre affaire elle atteint 400 euros entre 1 500 et 3 500 kilomètres, tranche où se rangent Bruxelles-Alger, environ 1 580 kilomètres, et Bruxelles-Oran. Pour la Commission européenne, une grève extérieure à la compagnie peut constituer une circonstance extraordinaire, qui l’en dispense si elle prouve le lien avec l’annulation. Une réclamation rejetée ou sans réponse peut être portée devant la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité.

Sources